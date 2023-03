Diamante y Mega protagonizarán la jornada 9

Se viene la jornada nueve en la categoría premier de la Liga Municipal de Futbol de Durango y con ello, los lideres, en sus respectivas contiendas tendrán partidos contrastantes, por su parte, el Taller Industrial Mega será parte de un domingo complicado pues se enfrentarán a Industrias Diamante, mientras que el Base Ortega se medirá ante el último lugar de la tabla general, Deportivo Casas Palenque Compadres.

Luego de haber superado al Base Ortega, de nueva cuenta el Taller Industrial Mega se sumergirá en un duelo complicado, pues el líder general de la competencia tiene que enfrentar al cuarto de la general, el conjunto de Industrias Diamante.

La cita es en punto de las 10 de la mañana en el campo Rodríguez de la ciudad deportiva, ahí los felinos del Mega llegarán con todo su arsenal ofensivo que encabeza el goleador Adrian Ayala, mientras que con la finalidad de pegarle a los punteros, Diamante arribará con un Cristian Pérez que está inspirado y que sin duda alguna quiere derrotar a sus ex compañeros.

Se pronostica que el Base Ortega estará sumando de a tres unidades, sin embargo, sus jugadores primero deberán superar, a las 12:00 P.M., sobre el sintético del Mendivil, a su similar del Deportivo Casas Palenque Compadres, el sotanero de la general con tan solo un punto.

Otro de los duelos que llaman la atención en esta novena fecha, sin duda alguna, es el que protagonizarán las oncenas del Expendio Chutilla y Taller HECSA, encuentro que pone en la mesa a unos mecánicos que son terceros de la clasificación con 19 unidades, mientras que los expendedores ocupan la séptima posición con 13 puntitos. Ellos se enfrentarán a las 8 de la mañana en el Rodríguez.

La agenda de este domingo se complementa de la siguiente manera:

Lerma Vs. Deportivo TG, 10:00 A.M., Mendivil; HP Juan Lira Vs. Tocos Zody, 10:00 A.M., Piedrera; Fletes Rodríguez Vs. Serrano, 8:00 A.M., Mendivil; Real Sociedad Vs. Deportivo Rocha, 12:00 P.M., Rodríguez; Atlético Guadalupe Vs. Los Compadres, 12:00 P.M., Piedrera.