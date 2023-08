El jugador duranguense Diego Campillo del Campo debutó en el triunfo de 4 goles por 1 con su equipo Bravos de Ciudad Juárez, por lo que se impusieron sobre la escuadra de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 22 de agosto quedará marcado en la historia del jugador de Bravos de Juárez, quien el martes 22 de agosto por la noche debutó, y no conforme con aparecer, anotó el 2-0 en el estadio "Benito Juárez".

El duranguense Diego Campillo debutó con gol en la Liga MX / Foto: cortesía | Bravos de Juárez

Fue en acciones de la jornada número 5 de la Liga MX, en donde Diego sorpresivamente apareció como titular, lo que consolidó el gran debut del jugador que en su natal Durango inició su carrera con la escuela de futbol Chivas Guadiana.

Anoche, primero fue Santiago Ormeño quien anotó el 1-0 de penal, más adelante, en el '36, el momento cumbre del Diego, tomó la pelota en media cancha, la llevó hasta tres cuartos de cancha, ahí, con clase dribló a un puma para sacar disparo fulminante de derecha que con colocación se anidó en el ángulo inferior derecho de la cabaña que era custodiada por Julio González, guardameta que pese a su estirada, nada le pudo hacer al fogonazo del nacido en Durango.

Vaya que la espera fue larga, pues Diego llegó a Chivas en el 2016 para defender los colores de la categoría sub 15, de ahí el recorrido fue intenso, pues paso por Tercera División Profesional, fue parte de las categorías sub 17 y Sub 20, sin olvidar que en el año 2019 estuvo a punto de jugar Copa MX con el rebaño sagrado.

En el 2020, Diego llegó al Tapatío, un equipo que lo lleva tatuado en la piel, ahí duró cuatro temporadas y de donde emigró a Mineros de Zacatecas, su paso fue fugaz y regresó al Tapatío para consagrarse como campeón en el clausura 2023 dentro de la Liga de Expansión.

En Durango, Diego siempre defendió los colores de Chivas Guadiana, incluso en eventos internacionales como la Top Training Cup, certamen que se celebra en España.

Sus grandes actuaciones con la playera de Chivas Guadiana en los Interchivas que se desarrollan en tierra tapatía, le valió para catapultarse con la metodología del equipo más popular del futbol mexicano, el Deportivo Guadalajara.