Durango albergará Torneo Nacional Futbol 7 de Sub 15

Durango será sede del Torneo Nacional Futbol 7 dentro de la categoría Sub 15 para el mes de agosto, en donde se tendrá participación de equipos de todas partes del país.

Jesús Vargas, presidente de la Asociación Estatal de Futbol dio a conocer los compromisos próximos que se tienen, en donde Durango tendrá participación importante.

En abril, Durango tendrá actividad en el Campeonato Nacional que se celebrará en Chetumal, Quintana Roo dentro de la categoría de 11 años.

Para el mes de agosto, siendo uno de los coordinadores, Alfredo Sierra, se realizará el Torneo Nacional Futbol 7, denominado Rubén López “Tiroloco”, en su memoria y por el apoyo que siempre brindó.

Deportes Se acerca el Día del Instructor Físico, se hará un baile activo

Otras de las actividades que se tienen programadas es la Liga Juvenil de Ascenso de la Zona 13 con las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, siendo una proyección y oportunidad para todos los pequeños futbolistas.

Asimismo Durango tendrá participación en tres campeonatos nacionales, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, en distintas partes del país.

Jesús Vargas destacó el buen trabajo que se realiza a jóvenes árbitros locales, a los cuales se les dará el seguimiento para su crecimiento deportivo.