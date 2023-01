Arrancan la actividad rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023

En Durango arrancó la etapa municipal rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023, en donde el baloncesto y el boxeo ya se encuentran en eliminatoria.

Es por ello que el Gobierno Municipal a través de Instituto Municipal del Deporte (Inmude) convoca a todas las asociaciones deportivas a participar en las eliminatorias de sus disciplinas.

El Inmude es el responsable de los servicios otorgados, así como la coordinación de la ejecución de cada una de las disciplinas convocadas, entre las que están las funciones de comité organizador, servicio paramédico, voluntariado, entre otros.

Las disciplinas a participar son ajedrez en las categorías Sub 12, 13-14 y 15-16 años, para el atletismo se eliminará en Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, en baloncesto 3x3 en 15-16 y 17-18 años.

También habrá eliminatoria en las disciplinas de beisbol, futbol asociación, frontón, handball, luchas asociadas, softbol, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol de playa.

Algunos de los escenarios deportivos serán Museo de la Ciudad, pista de atletismo del IED, Auditorio del Pueblo, Palacio de los Combates, Unidad Deportiva José Revueltas, canchas de frontón de la Ciudad Deportiva.

Asimismo las unidades deportivas, Félix Torres Cadena, Poliderportivo 450, Chapultepec, 450, estadio Carita Medina, cancha de squash del IED, Sección 44, ITD.

Ya se encuentra abierta la recepción de documentos, será recibida de manera digital en el Inmude, la cual consta de CURP, acta de nacimiento, constancia de estudios con fotografía, certificado médico, cédula de inscripción digital, autorización del padre de familia o tutor.