Durango sub 17 por el pase al nacional en Handball

Continúa la actividad del Macro Regional de Handball, el cual se está llevando a cabo en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde los representativos duranguenses tuvieron acción y consiguieron ponerse en la pelea por los boletos a la última etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2024.

Cabe recordar, que las chicas de la categoría Cadetes ya tienen seguro su boleto a la última etapa de la justa deportiva amateur más importante en el país, el cual consiguieron desde el pasado viernes, por lo que ahora estarán buscando rankearse en una mejor posición, con un rival aún por definir, ya que hasta el momento continúa la actividad.

Por otro lado los de la categoría sub 17 varonil mañana estarán jugándose el pase a la última etapa de los Nacionales CONADE, también con rival por definir, esto luego de derrotar a San Luis Potosí al son de 23 goles por 27 de los duranguenses, un partido de ir y venir en donde el que cometió menos errores se quedó con la victoria.

Quienes ya están fuera de la pelea son los de la categoría Sub 17 femenil, así como los Cadetes varonil y las Sub 21 femenil y varonil, que este domingo tendrán partidos de mero trámite ante rivales aún por definir, ya que no ha terminado la jornada sabatina.