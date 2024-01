Duranguense Alejandro Mayorga deja Chivas ahora es de Necaxa

Es uno de los futbolistas duranguenses que ha tenido buena actividad a nivel profesional y que hoy se despide de las Chivas de Guadalajara para unirse a las filas del Necaxa, se trata de Alejandro Mayorga y que además ya portó la playera de la Selección Mexicana Sub 23.

Nació un 29 de mayo de 1997 en la capital duranguense, en el máximo circuito del futbol mexicano comenzó con el Club Necaxa en el 2018, también formó parte de las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM y jugó con el primer equipo, además defendió los colores del Rebaño Sagrado y del Cruz Azul.

Será este 14 de enero cuando se esperé el debut de Mayorga cuando juegue Necaxa.

Las Chivas de Guadalajara hicieron oficial su salida del club a través de las redes sociales, para así ser el nuevo refuerzo de los Rayos del Necaxa.

Se puede leer en las redes sociales de Guadalajara, lo siguiente: ¡Gracias por este camino juntos, desde que estábamos en la cantera rojiblanca, Alex Mayorga!, te deseamos mucho éxito en tu futuro y carrera profesional.

Posteriormente el jugador duranguense también se hizo notar en sus redes sociales con el siguiente mensaje: Hoy cierro un capítulo que comenzó cuando tenía 14 años y me convertí en parte de la familia rojiblanca. Ha sido un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y momentos inolvidables que han forjado mi carrera y mi persona. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Club Deportivo Guadalajara por la oportunidad de crecer como futbolista y como hombre. Desde las canchas de fuerzas básicas hasta la experiencia en el primer equipo, cada momento ha sido invaluable.

Asimismo siguió con las siguientes palabras “Agradezco de corazón a mis compañeros de equipo, entrenadores, cuerpo técnico y a todo el personal del club que ha sido parte fundamental de mi desarrollo. No puedo pasar por alto el apoyo incondicional de la afición. Su pasión y lealtad hacia el club, han dejado una marca imborrable en mi corazón. Aprecio cada ovación y cada crítica, porque ambos me han ayudado a crecer y mejorar. Hoy inicio un nuevo capítulo en mi carrera, llevando conmigo los colores y los valores que Chivas me enseñó. Siempre estaré agradecido por esta etapa, y estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado. ¡Gracias, Chivas! ¡Nos vemos en el siguiente desafío!”.

Necaxa no podía dejar atrás el recibimiento de Alejandro Mayorga a través de sus redes sociales con la campaña de #EstaEsMiCasa y ahora vuelve a ser tuya, ¡A defenderla con todo, @AlexMayorga97!