El Sol de Durango fue vital para la Plaza de Toros Alejandra

Fue el 6 de mayo de 1973, cuando la Plaza de Toros Alejandra abrió sus puertas para consagrarse como el primer y único coso taurino de la ciudad de Durango, ahí estuvo presente El Sol de Durango para relatar la travesía que se sorteó para lograr su inauguración. Hugo Jaquez, fundador de esta plaza, bajo una serie de estrategias, logró la creación de la Alejandra.

Te puede interesar: Conoce la historia de la Plaza de Toros Alejandra

Quien en el aniversario 75 del decano del periodismo estatal recuerda con alegría la travesía para lograr su más grande sueño.

Hugo Jaquez, fundador y dueño de la Plaza de Toros Alejandra en Durango / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

El empresario taurino y de los espectáculos fue columnista en El Sol de Durango; y confirma que los trabajadores del impreso jugaron un papel importante, pues en todo momento narraron los avances de la plaza. Asegura que gracias a “July” Herrera él se convirtió columnista del impreso, un medio en el que logró conocer a importantes personalidades.

Han pasado varios años desde que el toro “¿No qué no?” saltaba a la arena de la Plaza de Toros Alejandra, de esta manera y en entrevista para El Sol de Durango, don Hugo comparte su cariño por esta casa editora.

"Tengo muy buenas impresiones de El Sol de Durango, es un ícono en el ambiente periodístico, un periódico que a través de tantos años ha sido el que orienta a la población de todo Durango, el que nos expone las noticias más interesantes que se suscitan en nuestra ciudad y en nuestro estado".

Asimismo señala, "para mí El Sol de Durango representa que cuando empecé en la fiesta de los toros también fui columnista, a la mejor no lo sabían, pero ahí escribí todo lo referente a lo taurino que sucedía en la República, cuando aún no existía la Plaza de Toros Alejandra, me acuerdo que escribía mi columna cada ocho días a invitación de "July" Herrera, que era el que llevaba la dirección de la página deportiva", recuerda con nostalgia.

Don Hugo Jaquez destaca que El Sol impulsó la euforia taurina en esa época en Durango, "nos concretamos en la cuestión de los de los toros, en Durango toda la difusión tan importante que me fue concedida desde que se me vino a mí la idea de construir esta plaza, desde que se estudió el hecho de que esto sucediera y desde que antes de que se pusiera la primera piedra, ya estábamos bien informados de cuáles eran las ideas de Hugo Jáquez, gracias a El Sol".









La edificación de un sueño

Durante el proceso de la titánica edificación de la Plaza, recuerda Jaquez que al inicio nadie creía que se pudiera hacer, "pero El Sol de Durango fue un baluarte y un creyente de que mi proyecto tenía esperanzas y mi proyecto se podía realizar, en aquellos entonces cuando todavía no se ponía la primera piedra, pero la gran ayuda que fue El Sol para que todo mundo se informará de lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad capital, fue básico", destaca.

"Yo soñaba darle a Durango una plaza de toros, El Sol de Durango fue una base sólida para que esto fuera sucediendo, porque a través del Sol me fue conociendo la gente como empresario, torero práctico y fue conociéndome a través de toda la historia que llevamos en esta plaza y que luego ellos se encargaron de dar fe de lo que estaba sucediendo en Durango", puntualiza.

Conoce la historia de la Plaza de Toros Alejandra./ Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Tras años como taurino y comunicador, don Hugo no olvida a las grandes personalidades de la comunicación, quienes a través de los años lo reconocieron por el gran esfuerzo que lo llevó a darle a Durango una plaza de toros, por lo que le guarda mucho cariño a Roberto "July" Herrera, que fue un gran apoyo dentro de su página de deportes; Rubén "La Pituka" Escarzaga (qepd); Agustín Herrera Magallanes, a quien califica como un taurino conocedor con el que creó una muy buena amistad.

También tuvo la oportunidad de convivir con otro gran comunicador, "Nepo" Romero, cuando laboraba en El Diario de Durango; a "Chale" González; a uno de sus directores, Daniel Ramos Nava; así como Mariano Alvarado; "Tapatío" Alvarado, quien también toreaba. Posteriormente a los Blanco, con todos ellos ha creado una magnífica amistad, guarda mucho cariño porque, reconoce, que le dieron y le siguen dando todo el apoyo y difusión que se requiere para salir adelante en esta plaza.









Honor a quien honor merece

Finalmente el empresario destacó, "aunque después vinieron muchos otros medios de información, hay que reconocer al ícono en esta ciudad y en todo el estado es El Sol de Durango y gracias al Sol, todo esto se fue dando a conocer a través de sus páginas en donde se relataba todos lo que pasaba en el estado".

🥳 En El Sol de Durango cumplimos 75 años de ser pioneros al documentar la realidad del estado en nuestras páginas y plataformas digitales. 📰



¡Gracias por permitirnos acompañarte! 🎉 pic.twitter.com/GShjNx9ibx — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) November 2, 2022

Don Hugo Jaquez deseó más éxitos para el decano del periodismo y todo el equipo que lo conforma, "porque El Sol de Durango ha informado a todos los habitantes de nuestro estado los hechos más relevantes, estoy convencido que va a durar muchos años más, dando información a todos los que somos los habitantes de la entidad", concluyó.