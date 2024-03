Con el pie derecho y sumando puntos arrancó la participación de la delegación duranguense de fútbol en el Macro Regional de la especialidad que se lleva a cabo en el estadio Romero Manzo de la ciudad de Tijuana, Baja California, con el doble triunfo de los duranguenses de la categoría Sub 13 ante sus similares de Coahuila y Nuevo León al son de 2 goles por 1 y 9 por 0 respectivamente.

Durango arrancó dominando el partido y dio frutos al minuto 9 con gol de Christopher Vázquez, el segundo gol fue por conducto de Jason Ramírez al minuto 17, para irse al descanso con la ventaja de 2 por 0. Ya en el segundo tiempo Coahuila se fue con todo al frente y gracias a las oportunas intervenciones del portero Ever Macías el marcador se mantuvo, fue hasta el minuto 41 cuando Coahuila por conducto de Diego Cornejo descontó para el 2 por 1, marcador que prevaleció hasta el final.

En su segundo compromiso, enfrentó a Nuevo León a quienes derrotaron de manera contundente con marcador final de 9 goles por 0 de los neoleoneses, destacando los jugadores de todas las posiciones, incluso los de cambio, los goles fueron obra de: Christopher Vazquez (1), Jason Ramirez (3), Martín Soto (4), Dante Soto (1). Este representativo duranguense está confirmado por: Icker Romero, Ever Macias, Christopher Vazquez, Martin Soto, Didier Nuñez, Ayel Reyes, José Silerio, Leonardo Rosales, Jason Ramirez, Gustavo Rodríguez, Dante Soto, Dilan Nava, dirigidos por el DT Ricardo Mora y su auxiliar Jesús Romero.

En otro frente, los chicos de la varonil de la categoría Sub 15 consiguen dos puntos al empatar con Nuevo León 2 por 2, para irse a los penaltis donde sacaron la mejor parte al ganar 5-4 y así dejando a sus rivales en turno con solo un punto a su cuenta, los goleadores por Durango fueron Emiliano Ozuna al minuto 8 y Romario Herrera al 13.

Futbol duranguense sumó puntos en el Macro Regional de Tijuana / Foto: Cortesía |

Así mismo, las chicas de la categoría Sub 13 femenil, terminaron con empate en su compromiso contra las representantes de Coahuila, con las que empataron 1 a 1 en tiempo regular, para irse a la definición desde los once pasos donde caen al son de 4-2, para quedarse con un solo punto, pero aún con vida en la pelea por los boletos a la última etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2024, mientras que las de la Sub 15 terminaron cayendo 1 a 6 ante Baja California.

Futbol duranguense sumó puntos en el Macro Regional de Tijuana / Foto: Cortesía |

Este día continúa la actividad dentro del Macro regional de futbol en el Estadio Romero Manzo de la ciudad de Tijuana, dónde está la disputa de los boletos a la última etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2024, y en donde participan los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Durango.