Bienvenidos a Qatar

A menudo, el futbol es un buen reflejo de la sociedad. El Mundial de Qatar 2022 no será la excepción. El emirato prepara una verdadera fiesta futbolística, donde las innovaciones tecnológicas prometen abrir una nueva era en la organización de los magnos eventos, sin embargo, el contexto social y cultural que se vive en el país asiático convierten a la Copa del Mundo en un verdadero misterio.

De Qatar se sabe poco, al menos de este lado del mundo. Su poderosa economía, basada en la exportación del petróleo y el gas natural, es su principal carta de presentación, pero poco se conoce de sus costumbres. Una vez que se supo que Qatar sería la sede del Mundial, todos esos cuestionamientos surgieron. El país asiático, sin embargo, vio el evento como una buena forma de abrirse al mundo.

Habrá que decir, primero, que Qatar es el más cosmopolita de los países árabes. En Doha, la capital, la mezcla de culturas es el resultado de lo cambiante de su población, en la que poco más del 80 por ciento está conformada por extranjeros. Esta situación ha permitido la apertura de ideas en un territorio donde la ley islámica aún impera.

“La gente local se ha abierto muchísimo a muchas culturas, la gente local es de alrededor de 100 mil qatarís, los demás, como un millón 800 mil, son extranjeros de todos lados del mundo, de lugares que a veces ni has escuchado en tu vida. Habiendo tanta gente de tantos lados se ha hecho una mezcla de culturas que al final de cuentas ha funcionado”, cuenta Iván Cuéllar, un chef oriundo de la Ciudad de México que desde el 2015 trabaja en un restaurante de comida mexicana en aquel país.

Los tabús de cara a la Copa del Mundo son muchos. La mayoría de las dudas corresponden a las libertades que tendrán los aficionados que visiten Qatar en noviembre y diciembre. El término es relativo. En Qatar se puede hacer de todo, pero hay lugares y momentos. “Obviamente está el tema del alcohol, de las relaciones personales, es una cosa que está no tanto como prohibida o mal vista, sino que tienes que saber qué hacer y dónde hacerlo. Tenemos libertad de hacer todo lo que queramos, pero ya tanto así como que te estés besando con la novia en el parque o más allá de un beso, eso no se puede. El alcohol es en lugares como hoteles o en casa, pero no te vas al restaurante o bar a ponerte hasta las chanclas, ahí no se puede”, dice Cuéllar.

El tema ha generado ruido. Los aficionados podrán beber alcohol en los lugares destinados, pero en la calle deberán mantener las formas, sobre todo si se toma en cuenta que en aquel territorio mostrar un estado de embriaguez en público es severamente castigado. Caso parecido ocurre con las muestras de cariño en público, las cuales no son bien vistas por la cultura qatarí. Los visitantes tendrán que apegarse a las costumbres.

Uno de los puntos que también ha estado sobre la mesa es la presencia de aficionados de la comunidad LGBT+. Recientemente, Nasser Al-Khater, representante del Comité Organizador, declaró que serán bienvenidos, sin embargo, deberán apegarse a las mismas costumbres de evitar las muestras de cariño en público. La medida ha causado polémica debido a que, según el informe denominado Homofobia de Estado 2019, dado a conocer por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), en Qatar la homosexualidad aún es castigada incluso con la cárcel, aunque nadie lo ha asegurado abiertamente.

Los derechos de la mujer

Uno de los principales cuestionamientos que se tuvo una vez que se supo que Qatar sería la sede de la Copa del Mundo fue el de las libertades que tendrían las mujeres que asistan a la justa. Por años, el emirato ha sido señalado por organizaciones de limitar sus derechos. El tema, a los ojos del mundo, es complejo. La percepción al interior del país, sin embargo, es distinta.

“Las mujeres manejan, van a la escuela, pueden vestir lo que quieran. Acá no les chiflan en la calle, no se les quedan viendo, porque las mujeres son bastantes respetadas, aquí si un hombre se les queda viendo se considera acoso. Hay mujeres trabajando en todos lados, en el banco, en la tienda, no hay cosas que las mujeres no puedan hacer, no hay prohibiciones”, explicó Iván Cuéllar.

El comité organizador ha dejado claro que las mujeres no tendrán restricción alguna para ingresar a los estadios; una medida que parece lógica y que, sin embargo, fue puesta en duda en algunos países árabes en años recientes.

En cuanto a la vestimenta, diversas organizaciones del país qatarí han pedido en varias ocasiones respetar su cultura y, lejos de restricciones, han realizado campañas con la sugerencia de utilizar atuendos acordes a lo establecido. El tema, como todo, es relativo. “Hay lugares donde puedes ponerte lo que tu quieras, puedes ir de shorts, puedes ir en playera de tirantes y no hay ningún problema, pero si vas algún lugar que está cerca de una mezquita o vas a algún centro comercial familiar, sólo en esos lugares sí te piden que te tapes los hombros o que no vayas con un short que esté arriba de las rodillas. Para las mujeres es igual, no tienen que traer la cabeza tapada, pueden venir con la ropa que sea. En las tiendas venden la ropa normal, shorts, playeras. Es un tema más de tabú o de lo que uno lee que pasa en otros países”, comentó Cuéllar.

Un país seguro

El desarrollo que ha tenido Qatar en los últimos años ha ido acompañado por un incremento en la calidad de vida. Qatar no sólo tiene sistemas de salud y de educación de primer mundo, sino un ecosistema que permite que las personas vivan en completa seguridad.

“La verdad es que se vive bastante bien. Aparte de lo que uno escucharía de Medio Oriente, o lo que ves en las noticias, no tiene nada que ver, yo buscaba y leía cosas de que te cortaban la mano, o la cabeza, y estaba asustado, pero ya cuando llegas acá te das cuenta que no hay nada de eso, nunca me ha tocado ver nada de eso, ni gente con pistolas en las calles, al contrario, la seguridad es muy buena”, explicó Iván Cuéllar, quien en el 2015, una vez finalizados sus estudios en gastronomía, puso rumbo al emirato.

“Se vive bien por el tema de la seguridad, aquí si yo me encuentro en la calle un reloj o un celular mi obligación es entregarlo. No te lo puedes quedar, las leyes son muy vigiladas, no hay manera de que des una mordida, aquí sigues las leyes. Por eso la gente vive bien, porque puede comprarse cosas y saber que no te las van a quitar”, agregó.