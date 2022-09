Futbolista duranguense debuta en la Tercera División Profesional

El jugador duranguense Ángel Daniel Bautista Núñez debutó este domingo en el futbol profesional mexicano, al defender los colores del Nacional de Zapopan dentro de las acciones de una jornada más de la Tercera División Profesional.

El conjunto del Nacional de Zapopan del duranguense Ángel Daniel, recibió a un equipo legendario del futbol mexicano, El Oro, alguna vez huésped de la primera división, equipo con el desafortunadamente cayeron al son de 4 goles por 1.

Te recomendamos: Duranguenses destacan en las visorias realizadas por la Selección Mexicana Femenil

Sin embargo, Bautista Núñez, como contención, el escudo del Nacional de Zapopan, presentó una actuación que demuestra mucho robo de balón, idea para la creación de las jugadas a la ofensiva, pero, sobre todo, desde su llegada a esta escuadra tapatía ha demostrado disciplina y la actitud de sobresalir en una de las zonas más futboleras y de la competencia en la República Mexicana.

Con 18 años de edad, el duranguense Ángel Daniel Bautista Núñez, es hijo de José Román Bautista Álvarez, ha sido parte de procesos en las inferiores de Necaxa, del River Plate de Tlajomulco de Zúñiga, entre otros.

Deportes 4 podios para Durango en el Astri Veracruz-Boca del Río

No hay que olvidar que Ángel, es hermano de David Bautista Núñez, jugador de los Rayos del Necaxa dentro de las categorías sub 18 y sub 20.