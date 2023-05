La futbolista duranguense Vielka Obregón Andrade, participó durante los 90 minutos en la victoria de su equipo, Deportivo Toluca, sobre la máquina cementera de Cruz Azul, todo esto dentro de la última jornada de la categoría sub 18 en la Liga MX Femenil.

Fue en las mismas instalaciones del Cruz Azul, en La Noria, en donde las Diablas del Toluca arribaron para derrotar con marcador de 2 goles por 1 a las cementeras, un triunfo valioso pues los tres puntos catapultaron a las mexiquenses hacia los cuartos de final del certamen.

Con calidad, Vielka Obregón Andrade se ha adueñado de la media cancha de las Diablas del Toluca, incluso asume el liderazgo de esta escuadra gracias al carácter de superación que muestra constantemente en los entrenamientos y partidos.

Futbolista duranguense jugará cuartos de final en la sub 18 de la Liga MX Femenil./ Foto: Cortesía | Toluca

Vielka ya tiene experiencia en el máximo circuito de fútbol profesional en México, pues debutó en el apertura 2019 defendiendo los colores del León Femenil, cuando contaba con tan solo 14 años de edad.

En esta temporada, la duranguense ha tenido mucha participación y se ha ganado la confianza de su entrenador César Zarate, pues ha estado en cancha el 79% de los minutos del campeonato regular y ahora será fundamental en los cuartos de final ante Tigres Femenil.

El 20 de abril El Sol de Durango publicaba: La jugadora duranguense Vielka Obregón Andrade perteneciente a la escuadra del Club León de la Liga MX Femenil, con tan solo 14 años de edad debutó en dicho certamen en noviembre pasado, en estos momentos, la talentosa jugadora se encuentra en la ciudad de Durango tras la pausa del actual campeonato que ha generado la problemática denominada Covid-19.

Vielka es hija del ex portero de los Alacranes de Durango Juan Carlos “El Cubano” Obregón, lo que sin duda alguna ha sido una ventaja para su carrera, pues su padre, a pesar de su corta edad, la ha sabido guiar por la ruta del deporte, la entrega y la disciplina, para que Durango hoy pueda presumir a este gran talento y futuro de la Liga MX Femenil.

Vielka comenzó a jugar futbol desde los 9 años en el Centro de Formación de Futuros Futbolistas Profesionales –CEFOFFUTPRO- y en el Centro de Formación León Durango, ahí comenzaron los sueños. "Desafortunadamente cuando iniciaba aquí no había liga, fue hasta los 12 años que empieza la actividad con la Liga MX Femenil, y yo decía “Quiero llegar ya”, yo iba mucho a los torneos regionales y nacionales con la intensión de que los visores me vieran, me vio el América, pero ir a la capital del país a los 12 años pues no se me hizo adecuado, esperamos tiempo, fui a una copa filiales de León y me reclutaron, a los 14 años me voy al club y ahí ficho con la fiera", dijo Obregón Andrade.