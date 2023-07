Remontada de Generales ante Algodoneros

Los Generales de Durango lo volvieron hacer, vinieron de atrás para derrotar a los Algodoneros de Unión Laguna con pizarra de 10 carreras por 7. Ahora los Generales están con récord de 34-34, aún en la séptima posición, pero con muchas posibilidades de meterse a los playoffs.

La noche de este martes los Generales de Durango abrieron una serie más ante los Algodoneros del Unión Laguna, en la búsqueda de los primeros playoffs de la organización duranguense.

En la primera entrada solo Villar hizo daño, doblete con imparable al jardín derecho, pudieron haber sido tres bases, pero tropezó y cayó en primera base, por lo que solo alcanzó la intermedia. Durango se fue en fila, López, Robles y Marte, no hicieron daño.

Para el segundo rollo, Dean Nevárez conectó sencillo al derecho, Jeorge Muno hizo lo mismo, con jugadores en primera y segunda, el BD Alejandro Flores trato de tocar pero se ponchó con faul. La casa se llenó con base por golpe a Hernández, vino al plato Edgar Robles, también recibió chocolate por cortesía de José Valdez, quien salió del problema con rodado de Córdoba quien fue puesto fuera por la ruta 53.

En la parte baja de la segunda entrada, Rifaella sacó fly al jardín central, Alberth Martínez llegó como el primer imparable del juego para Generales con hit al izquierdo. De tras de él vino Sermo, bateó para doble play.

Llegó el tercer episodio con base por bola para Escobedo, con revire y error llegó hasta segunda, más adelante Villar tocó la bola y Marte sorprendió, tiro a tercera y sacó a Escobedo. El 7, Escarra, se fue por la ruta 43, Villar alcanzó la tercera almohadilla, Dean Nevárez llegó a primera con cuatro bolas malas, la entrada finalizó con ponche para Muno.

Vino Durango al bate, Uriarte se ponchó, Orozco recibió base por bola, tocó el turno de Victor Márquez para pegar imparable al jardín derecho, esto llevó a Orozco a la antesala. Alfredo López sacó elevado al jardín central y en pisa y corre Orozco fue puesto out en home con un gran tiro del lagunero Robles, con las roscas en la pizarra se fue el primer tercio del encuentro.

En la cuarta entrada, Flores recibió base por bola, Hernández también vio pasar cuatro bolas malas, Robles la tocó al pitcher, Valdez tiro a la inicial, ahí hubo encontronazo entre los Robles y a Michael se le cayó la pelota, con ello Flores anotó la de la quiniela.

Tocó el turno de Córdoba para ver la tercera base por bola, de está manera terminó la labor de José Valdez y entró a la loma de las responsabilidades Víctor Sepúlveda.

Con casa llena, sin out, lo recibió Julián Escobedo, quien para variar recibió base por bola y entró la segunda de caballito. Con sencillo de Villar llegaron a la receptoría Robles y Córdoba para colocar la pizarra 4-0 a favor de la visita. Escarra fue el primer out mediante ruta 33. Sepúlveda sacó un out y fue remplazado por Ricardo Hernández.

Con elevado al derecho cayó el segundo out, pero en pisa y corre entró la quinta carrera, Muno se ponchó y así finalizó la pesadilla para Durango.

Para la cuarta baja, Michael Robles elevó al parador en cortó, Marte saco sencillo al izquierdo, tocó el turno de Rifaella para conectar su jonrón 18 de la campaña, con ello entraron los primeros dos para Durango.

Martínez elevó a segunda base para el segundo out de la entrada, Sermo saco rola a la primera base y así, por la ruta 33, finalizó el cuarto capitulo. La Tropa empató los cartones en la quinta, en donde explotaron al abridor, Miguel Vázquez.

Con corredores en tercera y segunda, tras uno fuera, Michael Robles rompió una racha de 13 turnos sin hit, al conectar uno al centro, remolcador de dos anotaciones. Rifael empató el cotejo, al atizar indiscutible al derecho.

Laguna recuperó la ventaja en la sexta ante Ricardo Hernández, gracias a doblete impulsador de Nevárez y sencillo remolcador de Nuno.

El gusto le duró poco a los laguneros, porque Generales le dio la vuelta a la tortilla en la sexta. Miguel Torrero llegó a la inicial con infieldhit por tercera y Juan Uriarte pegó indiscutible al centro.

Manny Orozco elevó al derecho, pero Márquez respondió con un triple por la raya de primera, para empatar el duelo a siete.

Óscar Robles ordenó una jugada suicida, porque Márquez se vino al home y Alfredo López tocó la pelota, para dar la ventaja, de manera increíble, ante Jeff Ibarra. Robles caminó y Marte sacudió a Alberto Leyva, al darle hit productor.

Rifaela siguió con otro inatrapable y Alberth Martínez respondió, al conectar indiscutible productor. Gonzalo Sañudo colgó cero en la séptima y Rodrigo Benoit sacó dos tercios en la octava, antes de caminar a dos y dar paso a que Víctor Buelna sacara el último out.

Isaac Jiménez entró en la novena a conseguir su salvado nuevo de la campaña, al cerrar con un chocolate ante Julián Escobedo.