GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“Me siento muy orgulloso de ser gomezpalatino y seguiré preparándome para tener más logros, me gustaría tener la oportunidad de boxear por un titulo absoluto del mundo, pero hay que esperar los tiempos”, afirmó Gohan Rodríguez García, campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo en peso mosca.

El oriundo de la colonia Miravalle logró el triunfo ante José Luis “El huesos” Orozco de Guadalajara, Jalisco el pasado sábado 24 de abril, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, tras disputar el titulo vacante internacional del CMB en el peso mosca que es de 50 kilos con 800 gramos.

Al entrevistarlo, orgulloso mostró el cinturón de campeón que obtuvo y comentó tener 20 años, pero lleva un gran récord de 12 peleas de las cuales 10 la ha ganado y ha tenido un empate y una derrota, “el boxeo me gusta desde niño, lo he practicado desde los 8 años, me ha entrenado Alberto Castro en su gimnasio ubicado en el bulevar Miguel Alemán en la vecina ciudad de Lerdo”.

"Me siento muy bien y muy feliz y orgulloso de haber tenido este título qué es lo dedico a mi familia, mis planes por el momento es descansar y luego volver a mis entrenamientos para seguir preparándome y estar listo para los próximos compromisos".

¿Qué es lo que viene para corto plazo en su carrera?, respondió, “pues me gustaría mucho que me dieran la oportunidad para buscar un título absoluto del mundo”.