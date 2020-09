High Fight League 003, será a puerta cerrada

La función de Artes Marciales Mixtas denominada High Fight League 003 que estaba pactada para desarrollarse en el estacionamiento del Parque Guadiana el próximo viernes 25 de septiembre, por la problemática que ha originada la pandemia Covid-19 ante el aumento de sus contagios en la ciudad de Durango, ha cambiado de sede y ahora se celebrará a puerta cerrada en el centro de convenciones del Hotel Holliday Inn.

La tarde del sábado pasado se indicó que la función de Artes Marciales Mixtas denominada High Fight League 003, se celebraría en el estacionamiento del Parque Guadiana, sin embargo, autoridades de salud han recomendado que la misma se lleve a cabo a puerta cerrada.

Fue Manuel Vigueras, el empresario de High Fight League, quien manifestó a El Sol de Durango que el evento ha cambiado de sede, conscientes de que la problemática por los infectados de Covid-19 se ha incrementado, no obstante, la acción no lleva a la cancelación del evento, si no que solo cambiará su modalidad, a puerta cerrada y en dicho centro de convenciones.

La realización de esta función de MMA que será avalada por AKAMM, en su pelea estelar estará de por medio el campeonato estatal de las 125 libras, mismo que ostenta Daniel Núñez, y que en esta ocasión subirá al hexágono para defender su título, en un combate en donde tendrá como oponente al “Tyson” Cisneros”.

Dentro de la contienda semi estelar, el campeón estatal de las 135 libras, Daniel Parra, deberá de contender para retener su fajín, solo que en esta ocasión las cosas pintan complicados, pues este peleador se enfrentará a Chapa García.