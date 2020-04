Homenaje póstumo a los hermanos Salazar

“Una fecha que se le cumplirá a la afición duranguense, la cual se mantiene vigente año con año, con un recuerdo hasta el cielo, en un homenaje póstumo a mis hijos Los Hermanos Salazar, notables boxeadores duranguenses de gran alcurnia y trayectoria amateur y profesional, y que se les vuelve a recordar luego de 9 años, con la función de boxeo “Al estilo las Vegas”, en fecha por confirmar por el difícil pasaje que nos sorprendió a todos desde hace dos meses a nivel nacional y mundial, la Pandemia COVID-19, pero que se realizara con los mejores pugilistas profesionales en el momento”.

El boxeo y el deporte en general, ha tenido una gran caída, pero que se levantará y se fortalecerá, nos dice, Don Juan Manuel Salazar Sierra, … “Sin duda un pasaje fatídico y perjudicial en general, la Pandemia COVID-19, aplazando y prorrogando la fecha para el desarrollo de la tradicional función de boxeo, que son ya 9 años que se realiza ininterrumpidamente, en homenaje a mis tres hijos, ya en El Cielo, Juan Manuel, Abraham y Otniel Salazar, función en su homenaje y demás boxeadores duranguenses caídos, pero que se le cumplirá a la afición y se desarrollara al término de la contingencia”, vaticina.

Lo mas importante es la salud y la vida para todos los que estamos inmersos dentro de la proyección del boxeo, tanto para aficionados y boxeadores, manteniendo el objetivo de realizar esta función de boxeo con lo mejor a nivel nacional, manteniendo los protocolos de protección con respeto, esperando mantener a Popeye Martinez en la pelea principal, viviendo desafortunadamente este difícil pasaje y esperando salir adelante, en esta función que no se suspende sino se aplaza y desarrollarla en fecha próxima, anuncia, Salazar Sierra.

En realidad el recuerdo de mis hijos es lo principal, a quienes se les brindara homenaje, no solamente me hace revivir sus momentos, sino que me fortalece, grandes peleadores en su momento y que le dieron brillantez al deporte del boxeo, un legado para mi familia amante de este deporte, trayectoria escrita con letras de oro en el boxeo duranguense y que ahora nuevamente los recordamos hasta el cielo, por sus títulos estatales, regionales, nacionales y mundiales”, nos dice emocionado.

Foto: Cortesía | Familia Salazar

TRAYECTORIA HNOS SALAZAR

Los hermanos Salazar y en especial Juan Manuel Salazar Hernández, fue una de los boxeadores de alto nivel, quien fue medalla de oro en Olimpiadas Nacionales, derrotando en la gran final a Adrián Torres de Nuevo Leon, que lo llevo a ser “Deportista del Año” emitido por la CONADE, rubros que lo colocaron para ser nominado para estar en las Olimpiadas Mundiales en Sidney, Australia, venciendo al ruso, Azahbrail Evolou en el mes de julio de 1997 y convertirse en campeón mundial amateur, pero predilección del boxeo mexicano lo dejaron fuera, pese el que tuvo a esta eliminatoria internacional.

En esta eliminatoria rumbo a olimpiadas,derrota a Erick Kelly de USA, Tommy Eorthen de Canadá, además de un Puertorriqueño, y finalmente vencer al Ruso y convertirse en campeón mundial de la división de los pesos Welter.

Con este título mundial, Juan Manuel Salazar, se coloca dentro de los 4 pugilistas a tomar un lugar por Mexico, rumbo a las Olimpiadas Mundiales en Sidney, quedándose a un paso de lograrlo -en lo personal creo, hubo favoritismo por la mafia del boxeo mexicano-, nos dice con nostalgia Juan Manuel (padre), en ese momento teniendo como dirigente a nivel nacional a Ivar Sisniega.

En el plano internacional Juan Manuel Salazar Hernández, tuvo un total de 21 peleas, con un solo revés donde los nocauts y pegada estuvieron de manifiesto, venciendo en fila a Miguel Morales, Alberto Terrones, Raúl Martínez, Enrique Sánchez, Ezequiel Gallegos, Antonio Mora, José Perales todos por KO, sin dejar de notar su incursión por USA, en donde enfrento a Joaquín Zamora, al que derroto por KOT en tres asaltos.