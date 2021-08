Jornada 3 en el fútbol premier veterano

El sábado pasado se celebró la jornada número tres de la categoría premier de la Liga de Fútbol Veteranos Durango, en acciones en donde los protagonistas comienzan a tomar ritmo pues el objetivo de todas las escuadras es ser protagonista del certamen, tal es el caso del Taller Campos, que en esta ocasión sorprendió para derrotar a la siempre poderosa escuadra de los Ex Diablos UJED.

Sobre un sintético un tanto encharcado, el compromiso entre Diablos UJED y Taller Campos, se pudo llevar a cabo, en un encuentro que se resolvió con un marcador de 2 goles por 1 y en donde los vencedores, prácticamente, se adueñaron de la pelota en gran parte de la batalla.

Jornada 3 en el futbol premier veterano. / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Los goles con las que la escuadra del Taller Campos se echó el triunfo a la bolsa fueron del artillero Víctor Campos, mientras que por los pingos, la única diana del compromiso fue del siempre talentoso Miguel Torres.

Uno de los equipos que siempre presenta buen armado, es el conjunto de Lobazos Romero, equipo que en acciones de esta jornada tuvo que meter el acelerador a fondo para derrotar con cartones de 5 goles por 3 al Atlético Rivera de la Peña.

Por otro lado, la escuadra de Vidalta peleó un todo momento y se le puso al tú por tú a la oncena de la Sección XII, equipo con el que finalmente cayó con un indicador de 3 goles por 2, con goles del triunfo por el flanco de los profesores de Francisco Sosa, Miguel Ramírez y Jorge Gamiz, mientras que por los derrotados los dos son de Edgar García.

Continuando con los resultados, la escuadra de Auto Refacciones Japón no se tentó el corazón y goleó a la oncena de Regios de Alameda, en un duelo en donde los asiáticos demostraron posesión de balón para concretar la victoria al son de 6 goles por 1.

De ahí en más, el resto de la jornada se definió, con puros empates, si, cuatro juegos finalizaron tablas, esto de la siguiente manera: STEUJED 2 Vs. Bordados SOS 2, Jaguares 4 Vs. Asturias 4, Exxa 2 Vs. Jhonsons Controls 2 y Electrónica Rei 2 Vs. AMD 2.

Los equipos que se llevan un punto extra en los penales son las escuadras de STEUJED, Asturias, Exxa y Electrónica Rei.