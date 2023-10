José Castruita el ganador del Torneo de Ajedrez Corónate

Como parte de las actividades en conmemoración del Día de la Salud Mental, se llevó a cabo el Torneo de Ajedrez Corónate, donde el máximo ganador fue José Castruita al realizar 6.5 unidades en la sumatoria.

José Francisco Gómez Cuevas quien es originario de Aguascalientes fue la segunda posición y en tercero culminó Jesús Ernesto Landeros Herrera, el cuarto peldaño fue para Felipe de Jesús Torrez Rivas y Jesús Daniel Cabrera González logró terminar en el quinto con 5.5 puntos.

También se llevaron premios especiales, Mariana Isabel Verduga Palencia fue la mejor femenil del torneo con un total de cuatro unidades, por su parte el mejor en la Sub 18 fue David Ale Hernández Santos.

Torneo de Ajedrez Corónate / Foto: Cortesía | Movimiento Ciudadano

No podía pasar desapercibido Andrés Mauricio Castro Castañeda, quien fue el mejor exponente Sub 14, en la Sub 12, Leonardo Enrique Violante Salas fue el mejor en mover las piezas frente al tablero.

Fueron un total de 65 ajedrecistas los que participaron en el torneo

La competencia fue organizada por la escuela de ajedrez Meagui que es coordinada por la Gran Maestra, Alejandra Guerrero en coordinación con la dirigencia municipal de Movimiento Ciudadano Durango de Mariana Verduga quien es una apasionada al deporte ciencia, ya que ha tenido participación en torneos nacionales e internacionales.

Imagen ilustrativa | Torneo de Ajedrez Corónate / Foto: Pixabay

Bajo esta premisa, "Corónate: Diversión Naranja", el torneo de ajedrez se convirtió en un evento que promueve el deporte, pero también el cuidado de la salud mental de la comunidad.

Se contó con la participación de ajedrecistas desde los siete años hasta los 80 años, incluso con participación de deportistas de Zacatecas y Aguascalientes, siendo una de las figuras destacadas, Felipe Torres, el cual ha sido varias veces campeón nacional, portando la bandera de México en competencias internacionales.

Asimismo dentro de las actividades que se realizaron estuvo un curso de arbitraje a cargo del árbitro internacional Tizoc Haro (de Zacatecas).