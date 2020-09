Este jueves inicia temporada de la LNBP

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) comenzará su temporada este jueves 10 de septiembre, con lo que será la segunda liga profesional en el país en tener actividad. Leñadores de Durango se mide a Correcaminos UAT 10 y 11 Septiembre de visita.

Ante el presente contexto, la liga estableció un protocolo sanitario con la finalidad de mitigar posibles contagios de Coronavirus y salvaguardar la salud de los integrante de las 12 franquicias de baloncesto, que enfrentarán una temporada más corta (tres meses), ya que la fase regular se disputará del 10 de septiembre al 31 de octubre y los playoffs se disputarán del 3 al 7 de noviembre.

En caso de que los basquetbolistas no cumplan con el protocolo, Sergio Gánem Velázquez, presidente de la LNBP, enfatizó que jugador, entrenador o integrante del cuerpo técnico que no cumpla con lo establecido con el protocolo, “el que lo rompa en ese momento se va, sin miramientos. Lo rompes, pone en riesgo la liga y te vas ”.

Las pruebas de detección de COVID-19 en la liga se aplicarán cada 12 días, pero si en un equipo hay un brote se aplicarán cuatro o cinco días después. Estiman que desde el inicio de la temporada hasta la conclusión del torneo se aplicarán más de 1,400 pruebas. Además, de que manera estarán monitoreando la salud de los jugadores. El protocolo de la LNBP indica que cada 12 días aplicarán las pruebas PCR.

En caso de que se presenten varios casos positivos, lo que se estableció fue que una franquicia deberá contar con al menos ocho jugadores disponibles (con una prueba negativa de cada uno). Pero si la organización no cuente con el mínimo de jugadores para un partido, lo que aplicará es que tendrá un punto el club que no pueda disputar el duelo, significa un encuentro perdido, y el oponente acumulará dos puntos. Ya que no habrá reprogramación de duelos (cada equipo enfrentará 10 duelos en casa y 10 de visita en la fase regular y los playoffs serán a ganar 3 de 5 juegos en semifinal y final de zona).

Otra de las medidas que se establecieron fue limitar las personas con las que tiene los jugadores contacto, de acuerdo con lo que observaron en otras ligas es que los contagios son consecuencia de la interacción que tienen los jugadores, situación por la que procuraron reducir la movilidad que tiene los basquetbolistas.

También en el protocolo se establece que los equipos deben evitar los aeropuertos, Alonso Izaguirre, comisionado general de la LNBP, explicó que previo a la planeación del calendario, el caso de los Soles de Mexicali fue una de las preocupaciones en relación con el desplazamiento y se determinó que la organización iniciará la primera vuelta de visitante y la segunda parte del torneo será local.

“La decisión se tomó así, lo que se trató ganar un poco de tiempo, y que fueran bajando el número de casos de coronavirus en Mexicali, que fue un foco rojo”, explicó Alonso Izaguirre. Cada equipo disputará 10 juegos de local y 10 de visitante, para playoffs clasificarán los mejores cuatro de cada zona.

A dos días previos al inicio de la temporada 2020, en la liga hay cuatro casos positivos: dos de Soles de Mexicali, uno de Correcaminos de la UAT (rival de Leñadores) y otro de Plateros de Fresnillo. Los basquetbolistas ya se encuentran aislados y los están monitoreando.

Cabe señalar que un jugador se podrá reintegrar al equipo, cuando la prueba PCR indique negativo, de lo contrario no se le permitirá jugar.

Si en la liga se presenta un caso similar como el del portero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien dio cinco veces positivo a la prueba de coronavirus y la Liga MX le permitió reintegrarse sin que la prueba fuera negativa, en la LNBP no darán ese tipo de autorizaciones, esperarán hasta que el resultado deje de ser positivo.