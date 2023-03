Con el paso de las jornadas, poco a poco, se posicionan las escuadras que buscan ser protagonista en esta nueva temporada, misma que es encabezada por la Constructora FARO, equipo que no conoce la derrota y que es el líder general de la competencia.

Para esta novena jornada, el pronóstico de El Sol de Durango es el siguiente:

FARO Vs. Serrano, gana FARO. // Diablos Vs. Todo por no estudiar, gana Diablos. // Firma Jurídica Vs. Quiñones, empate. // Exxa Vs. Sección 12, gana la 12. // SERCOM Vs Autos Toby Cars, empate. // Vidrios Express Vs. Dikcava, gana Dikcava. // Sección 44 Vs. Ocra, gana la 44. // Rivera de la Peña Vs. STEUJED SOS, empate. // Palenque El Cipres Romero Vs. Analco, gana Romero.

Además se viene una jornada nueve en donde el equipo de la Constructora FARO, líder general de la competencia con 24 unidades, con 8 juegos en igual número de triunfos, estará enfrentando a las14:30 Horas en la División del Norte, al Atlético Serrano, equipo que busca dar la sorpresa para mantenerse en zona de clasificación, son séptimos con 16 unidades.

El segundo de lugar de la competencia es SERCOM., los chicos que dirige Daniel Pantoja para esta jornada no cuentan con un panorama tranquilo, pues estarán enfrentando al Autos Toby Cars, combinado que se ubica en el sexto casillero con 17 puntos, por 22 de los sublíderes, ellos medirán fuerzas a las 16:15 sobre el sintético del Rodríguez.

Jugarán la novena jornada de la premier en la Liga de Futbol Veteranos Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Los terceros de la tabla general son Palenque Ciprés Romero, los de Alejandro Romero, con un total de 21 puntos, se toparán con el Analco, representativo que tiene 9 puntitos y que entrará al terreno de juego en calidad de víctima, ellos juegan a las 14:30 Horas en el Mendívil.

El rol se complementa de la siguiente manera: