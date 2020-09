La afición de Leñadores se manifiesta

Los Leñadores de Durango arrancaron la temporada 2020 2021 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y afortunadamente, para esta organización sus jugadores lo hicieron con una victoria en patio ajeno, ya que con una pizarra de 102 por 94 derrotaron a su similar de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Al iniciar una aventura más, la fanaticada al baloncesto en Durango se regocija con el regreso del baloncesto profesional en México y también, visualizan lo que puede pasar con Leñadores de Durango para esta campaña.

De esta manera, El Sol de Durango dialogo con personajes del baloncesto en Durango, quienes amablemente compartieron con los lectores, sobre qué es lo que se espera para esta nueva campaña en la que una vez más los Leñadores están comandados por el estratega José “Pepe” Pidal y esto fue lo que argumentaron:

Ángel Salazar Ortega

Como aficionado de Leñadores de Durango, espero que esta temporada se rompan todas las expectativas respecto a la capacidad de juego y coucheo, espero que no sea desmantelado el equipo y/o haya interferencia en afectar el rendimiento o buen camino por parte de ejecutivos ajenos a nuestro Estado. Así mismo espero que la afición nos apoye en las buenas y en las malas. Gracias a El Sol de Durango, un abrazo.

César Melchor “Choco” Vara Quiñones

Espero una buena temporada, ya que con los nuevos refuerzos (argentinos) es esperanzador para nosotros los aficionados, que lleguen a la final y la ganen. Esperando que los jugadores locales tengan más oportunidades de juego y que la gerencia del equipo en conjunto con el staff de coachs tengan un plan de trabajo certero y eficaz para ir solventando las adversidades que se encuentren en el camino.

Foto: Cortesía | César Melchor “Choco” Vara Quiñones

Daniel Alvarado Blanco

En esta nueva temporada, con estos nuevos jugadores se esperan muchas cosas de ellos, no son los leñadores originales, pero si siguen teniendo la pasión por el juego, siento que si juegan como equipo y se apoyan mutuamente serían uno de los equipos candidatos a ganar la temporada 2020-2021 de la LNBP., además cuentan con un gran staff de entrenadores que junto con todo el roster dejaran mucho de qué hablar.

Foto: Cortesía | Daniel Alvarado Blanco

José Eduardo Varela Soto

Bueno, Es un equipo lleno de experiencia y juventud, lo mostrado en el triangular de pretemporada pinta para ser un buen contendiente en los play-offs, esperemos que con el paso de la temporada se vayan engranando todas las piezas para ser campeones y, sobre todo, que la pandemia no afecte a los integrantes del equipo.

Foto: Cortesía | José Eduardo Varela Soto

Adalberto Contreras

Esta complicado, yo como aficionado siempre espero que ganen, que les vaya bien, esta bueno el cuadro de los jugadores que alcance a ver, esta bueno el roster, pero desconozco como juegan los argentinos, no tengo referencia de ellos, antes la base de la liga era Puerto Rico, ahora ya no, y no esta Reynaldo, que recaía un peso del 40 % de la ofensiva que tenía Leñadores el año pasado y pues quien sabe que capacidad anotadora tengan estos cuates de Argentina, pero como aficionado espero que les vaya muy bien, pero pues si hay incertidumbre.