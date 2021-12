Lista la final de la Liga Guadiana de Futbol Nocturna

Las escuadras de Carnicería el Divino y Diamante DLR Chatos, serán los protagonistas de la gran final en la Liga Guadiana de Futbol Nocturna, certamen que en este campeón rinde homenaje al colocarle su nombre en su primera temporada a Víctor Manuel Romero Carrillo.

La noche de este jueves, El Divino y Diamante, superaron la ronda de semifinales y ahora se han colocado en la gran final de este campeonato en el que han participado escuadras de mucha calidad y reconocidas por el futbol amateur de la ciudad de Durango.

Para avanzar a la gran final, el conjunto de la Carnicería el Divino, primeramente, derrotó a su similar de la Sección 88, mientras que el representativo de Diamante DLR Chatos, superó al Atlético Jaguares.

En el primer compromiso de los cuartos de final, el conjunto de la Carnicería el Divino goleó con cartones de 3 goles por 0 a la Sección 88 de la Secretaría de Salud, en un enfrentamiento en el que las dianas del triunfo corren por cuenta de Jaime Cossio y un par más del talentoso Oscar Leal.

Por su parte, la oncena del Diamante DLR Chatos se tuvo que emplear a fondo para doblegar con cartones de 7 goles por 4 al Atlético Jaguares, en una contienda en la que los goles de la victoria fueron responsabilidad del ex Cruz Azul Hidalgo Adrián Ayala con un hat trick, del ex Loro de Colima Xavier Camacho (2) y del ex Alacrán de Durango, Javier Villaseñor (2).