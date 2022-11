Listos los cuartos de final en la Liga Municipal de Fútbol de Durango

La campaña regular finalizó en acciones de la categoría premier en la Liga Municipal de Fútbol de Durango y los cuartos de final quedan de la siguiente manera: Base Ortega Vs. PROFEDUR, Mega Vs. Tacos Zody, Serrano Vs. HP Juan Lira y Taller Hecsa Vs. Industrias Diamante.

El domingo pasado se celebró la última jornada y con ello se han despejado los cuartos de final, lo que indica que se viene una fiesta futbolera con la liguilla de esta organización que encabeza su presidente Martín "Vaquero" Gámiz.

Los mandones sin complicaciones se llevaron la victoria, pues el Base Ortega goleó 3-0 a Veloz Méndez, mientras que el Taller Industrial Mega superó 4-1 al Deportivo TG.

En más resultados, El HP Juan Lira le pegó al Atlético Guadalupe con marcador de 3-0, El Taller Hecsa apabullo 7-3 a la Papelería Alán.

Boca Méndez fue goleado 11 por 0 por el PROFEDUR, Industrias Diamante venció 2-1 al Expendio Chutilla y con esta combinación los expendedores quedaron fuera de la liguilla y los ferreteros se colaron a la fiesta grande.

Tacos Zody cayó 4-1 ante la Real Sociedad y finalmente, el Serrano goleó 7-2 al Serrano Sport.