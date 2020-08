Lizeth Parga ya deseaba regresar a la pista

“Cuando comenzó la pandemia que empezaron a cerrar todo, te quedas con el shock de ¿Qué voy a hacer?, toda mi temporada ya estaba prácticamente tirada a la basura, gracias a Dios pude encontrar un programa de entrenamiento funcional”.

Lo anterior lo dice Lizeth Parga Flores, a este medio informativo, una notable medallista de oro de la Olimpiada Nacional 2019 en la prueba de 400 metros planos, quien ha puesto una buena actitud ante lo acontecido a causa del COVID-19, no solo en Durango, en México, sino en el mundo", afirma.

"Afortunadamente en su casa -nos dice- cuento con una bicicleta y con ella tuvo que adaptar toda una rutina para continuar ejercitándose, lo cual ha sido complicado porque es cambiar todo tipo de ritmo, ya no es ir a correr todos los días, acudir al gimnasio y tratar de compensar todo ello en casa es difícil, “Para el próximo año vienen los Juegos Panamericanos Junior para el cual espero dar la marca y formar parte del relevo en el 4x400”, destacó.

Ahora que las autoridades sanitarias han permitido la apertura de algunos espacios deportivos para el acondicionamiento físico, siendo la pista del Instituto Estatal del Deporte una de ellas, - la atleta comentó-, “fue muy difícil regresar a la pista, porque nunca había estado tan lejos de ella, nunca había estado tanto tiempo sin poder correr, sin venir a pisarla, al regresar, mi cuerpo reaccionó de una manera distinta como yo hubiera esperado”, agregó que prácticamente no puede entrenar normal como siempre.

Finalmente -dijo- "El no poder utilizar los implementos de fuerza, resistencia y todo eso, ni tampoco equipos para coordinación o técnica, aunado a que el uso de cubre bocas es estresante hasta cierto punto, porque suda, se empapa, no puede respirar como ella quisiera y no está acostumbrada a utilizarlo, pero como parte de las recomendaciones sanitarias se tiene que acostumbrar", determina.