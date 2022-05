Mamá tenista de Grand Slam

Este Día de las Madres , El Sol de Durango rinde reconocimiento a una de las mejores tenistas que nació, creció y que, con un racimo de valores, se forjó en la entidad y que hoy, comparte sus aventuras como madre de sus pequeñas hijas, Mariana y Romina.

Se trata de Daniela Czarina Botello de la Peña, deportista que, en sus mejores años como tenista, colocó muy en alto el deporte de México, Durango y de su Instituto Tecnológico de Durango (ITD), ahora, Dany no abandona la práctica de esta disciplina, pues desde su trinchera comparte sus conocimientos con las nuevas generaciones.

Al lado de Gerardo Antonio Reveles Diaz, su esposo, Daniela siempre trata de meter el primer saque y de preferencia que sea as, en el tema de la formación, puesto que siempre, a Mariana y Romina, las ha empapado de esos valores y de una educación de grand slam.

Daniela brilló como tenista a lo largo de su carrera, obteniendo grandes logros con los colores de Durango en el año 2002, subcampeona nacional; con su amado ITD obtuvo cuatro medallas de oro en los Intertecnológicos -2008, 2009, 2010 y 2012-, todo esto sin olvidar sus tres medallas en Universiada Nacional, dos bronces en 2011 y 2012 y una plata más en el año 2013.

Daniela Czarina Botello de la Peña, destacada tenista duranguense / Foto: cortesía | Daniela Czarina Botello de la Peña

La duranguense también tuvo el honor y el orgullo de defender los colores de México, en el año 2007 fue parte de los Juegos Escolares y Centroamericanos del Caribe, en donde con su gran calidad se adueñó de la plata, en una competencia que tuvo como sede el país de Puerto Rico.

Dany Botello se muestra muy feliz al lado de tus pequeñas en la cancha de tenis, a lo que señala "le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser mamá, siento una inmensa alegría, me siento contenta porque tengo mucho amor y al ver a mis hijas me recuerdan a mí mucho cuando era yo chiquita, son muy deportistas, antes no entendía que era llevarlo en la genética, ahora veo que ellas ya lo llevan y me encanta compartir con ellas mi trabajo, mis actividades y siempre trato de que con mi ejemplo ellas lo puedan replicar".

Agregó "ya me las llevo a que me vean dar clases de tenis, incluso a ellas les encanta jugar, creo que es el mejor corral y guardería las canchas de tenis para ellas, nunca las lleve a guardería, porque me gusta pasar el tiempo que más pueda con ellas y si, te lo digo para mí el día que me enteré que estaba embarazada no me lo creía y todavía como que regresas al tiempo y dices ¡híjole!".













Destaca que desde el primer día que se enteró que se convertiría en madre fue una ilusión, "un sueño el de comprarle la ropita, el de arreglar su cuarto, recuerdo que su primer juguete se los regaló mi tío Carlos, mi padrino y mi entrenador de toda la vida, fueron unas raquetas chiquitas, unas réplicas y si vieran como las gozaron y sigue siendo su juguete favorito, y ya yo como mamá pues les compré unas y no las quiero presionar en nada, de que si no quieren competir no hay ningún problema, yo quiero que ellas sean felices".

Respecto a su madre María de Lourdes de la Peña López Yáñez la tenista destaca "yo creo que me provoca todos los sentimientos de felicidad, estoy muy agradecida con ella, ella fue la persona que me enseñó a jugar tenis y ahora que yo soy mamá, creo que ya la comprendo un poquito más y la valoro más, y pues que te puedo decir, con mis hijas es una increíble abuela y está pendiente de ellas, le ha tocado incluso, ahí en algunas ocasiones enseñarlas a jugar tenis, así como lo hizo conmigo."

Asimismo, dice "a pesar de que mi mamá tiene lastimada su espalda con las nietas si juega, con la hija ya no, la verdad, pero con ellas sí y pues yo le debo casi todo a ella, es una persona muy buena, de gran corazón, siempre me apoyó, me educó de la mejor manera y también pues me enseñó su experiencia, sus conocimientos, me encanta platicar con ella de cualquier cosa, también es una muy buena amiga y pues me siento bendecida de tener una mamá como ella y espero algún día poder ser así, seguir su ejemplo, cuando yo pueda hacer abuela espero también ser como ella, una doble mamá.

Para mí también ha sido muy importante mi abuelita Dora Hilda Martínez Iturbe, “Doris”, a quien le mando un fuerte abrazo y una enorme felicitación por el día de las madres", dijo.





Finalmente Daniela Czarina envió una felicitación a todas las madres y abuelas, "el ser mamá, yo creo que todas comparten conmigo la misma idea de poderle brindar a nuestras hijas o hijos todas las herramientas, todos los valores, todo el amor, todo el cariño, protección y seguridad, es muy importante compartir con nuestros hijos, apoyarlos en sus sueños", concluyó.