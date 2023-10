En tiempos de InterTec´s en la ciudad de Durango, el destino nos ha llevado a encontrarnos con una estupenda estudiante del Instituto Tecnológico de Durango, cuatro veces campeona nacional de estos juegos, es Mayte Manzanera Aldana, a tenista que con mucha calidad y a base de disciplina, dejo huella en el deporte del ITD.

Manzanera Aldana destacó en el tenis, en singles y dobles, pues tuvo la oportunidad de defender los colores de México, de Durango y por supuesto, de sus tan amaos colores guindiblancos, los del Instituto Tecnológico de Durango.

La mañana de este lunes 16 de octubre nos encontramos con Mayte Manzanera Aldana, quien hoy es parte del equipo de trabajo del gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ya que es la titular del Instituto Duranguense de la Juventud, quien amablemente abrió el baúl de sus recuerdos para compartir con los lectores de El Sol de Durango, parte de su estupenda carrera deportiva.

Mayte Manzanera, la cuatro veces campeona de tenis de los Juegos InterTec´s./ Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

¿Cuáles son tus grandes logros de tu carrera como deportista?

Desde muy pequeña practico la disciplina del tenis, desde los siete años a nivel competitivo, estando en el ITD., también tuve la oportunidad de representarlo en distintas ocasiones, hay dos competencias en las que uno puede participar, son los Juegos Intertecnologicos, es una competencia entre todos los tecnológicos de todo el país, 264 aproximadamente, aquí tuve la oportunidad de, en cuatro nacionales, darle el campeonato, el primer lugar al Tecnológico de Durango y también en las Universiada Nacional, en la modalidad de dobles, en un año ganamos bronce y el siguiente año plata, al lado de Daniela Botella, gran pareja, gran jugadora de tenis, tuvimos la oportunidad de estudiar juntas, nos conocemos desde niñas.

Para Mayte Manzanera ¿Qué significo representar los colores del ITD?

Hasta me brillan los ojos cuando hablo del Tecnológico de Durango y cuando hablo de esta oportunidad de haber portado sus colores en la cancha, los guinda y blanco, para mí fue un gran orgullo, ya que si bien tuve la representación estudiantil y el portar estos colores, su lema, en una disciplina que tanto me apasiona, como lo es el tenia, la verdad que fue un gran honor y la realidad que cuando estaba en una competencia, en las finales, siempre tenía en claro que los colores guindiblancos se lleven siempre en lo alto.

¿Cuáles es el capítulo de la historia deportiva de Mayte Manzanera que más se te quedo grabada en la memoria?

Todos tenemos muchos parteaguas y me voy a ir poquito atrás, a los 15 años, algo que impulso muchísimo, lo que me ayudo a creérmelo que si se podía, tuve la oportunidad de representar a México en un mundial en Marruecos, ahí tuve un impulso mayor para decir “Si se puede, si me la creo y todo es posible”, esa fue una de las mayores experiencias.

También estando en el ITD., en una universiada recuerdo muchísimo, estábamos jugando por el tercer y el cuarto lugar ante la Universidad Anahuac, contra tenistas que desde pequeñas las veíamos, fue uno de los mayores logros que obtuvimos, pues porque de repente veíamos los grandes equipos que ellas tenían, entrenadores, aguadores y todo, y la realidad es que nosotras íbamos solas en ese momento, fue uno de los partidos que dimos todo en la cancha, el corazón lo dejamos en la cancha, con mi compañera Botello, fue un partido reñido, recuerdo que me dieron un bolazo en ese juego, fue un partido de mucho, mucho corazón.

¿Cuál es el menaje que hoy en día, en tiempos de InterTec´s, Mayte Manzanera le envía a los deportistas del Instituto Tecnológico de Durango?

Pongan todo el corazón en la cancha, den todo de si, ningún partido, ninguna competencia se acaba hasta el último, nunca olviden que los colores guinda y blanco es un gran honor poder portarlos, como dije antes, se llevan bien en alto y es un gran orgullo ser del Tecno, y pues les deseo todo el éxito para que ese Challenger se quede aquí en Durango nuevamente, aunque sabemos que hay un poquito más de presión porque los juegos son aquí en casa, pero también tenemos a los mejores deportistas del país.