Mega ya es líder en la Liga Municipal de Futbol de Durango

El conjunto de Taller Industrial Mega, fiel a su estilo, ha recuperado el liderato en la categoría premier de la Liga Municipal de Futbol de Durango, luego de que el domingo pasado se celebrara la jornada número cinco.

La combinación se hizo posible luego de que el Taller Industrial Mega derrotara a su similar del Taller Hecsa y el combinado de Taller Hecsa se viera derrotado, si, sorpresivamente ante el H.P. Juan Lira.

El Taller Industrial Mega saltó al terreno de juego para despachar 2-1 a la siempre complicada escuadra del Taller Hecsa, contienda en la que fue fundamental la colaboración de Adrián Ayala, pues el ex Pachuca se consolidó como la figura de la batalla al anotar el par de dianas de los industriales.

Por su parte, el once de Base Ortega llegaba a las acciones de la jornada número cinco como líder general de la competencia, no obstante, los taxistas no se completaron y esto fue bien aprovechado por el cuadro del H.P. Juan Lira, quién ganó la contienda al son de 2 goles por 1.

En el clásico de la gloriosa colonia Benjamín Méndez, fue el representativo de Veloz Méndez quien con anotaciones de Daniel García y dos más de Genaro Navarro, derrotó 3 goles por 2 al Boca Méndez.

En más resultados, Industrias Diamante superó 2-1 a Tacos Zody, el Serrano Sport cayó con la Real Sociedad al son de 4 por 3, Chutilla cayó 3-2 ante el Profedur, el Atlético Guadalupe sumó de a tres al vencer 4-2 al Deportivo TG., finalmente, es el once del Serrano quien venció 3-1 a la Papelería Alán.