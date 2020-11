"Recibía palizas cada dos minutos", confiesa exnovia de Alberto del Río

La ex luchadora Paige, quien fuera pareja sentimental del luchador Alberto del Río, reveló en una entrevista para el podcast GAW TV detalles de su turbulenta relación con el potosino, quien recientemente fue acusado de secuestro. En sus declaraciones, Saraya-Jade Bevis, nombre de pila de la británica, confesó que era golpeada por el luchador mexicano.

“Me quedaba atrapada en un cuarto con él por unas seis o siete horas y estaba recibiendo palizas cada dos minutos. Y luego te está haciendo todas estas otras cosas locas. No lo nombro porque él es como mi Voldemort. Necesita pasar por lo que sea que le esté pasando. El karma es algo real”, declaró la otrora gladiadora de la WWE.

Paige encontró fuerza para hablar sobre esta situación años después de que pasara toda clase de escándalos junto a Alberto, incluso deseó que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que ella vivió junto al hijo de Dos Caras.

«Nunca he hablado de esto antes, ya fuera en podcast o en entrevistas, simplemente me mantuve alejada del tema. Pero ahora está completamente afuera, es conocido, así que me preguntaba a mí misma: ‘¿Por qué me estoy alejando de esto? ¿Por qué no soy lo suficientemente valiente para hablar de ello?», cerró la luchadora británica.