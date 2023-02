Próximo domingo Base Ortega en contra de Taller HECSA

Luego de una semana de pausa, la Liga Municipal de Futbol de Durango, en su apartado de la categoría premier, regresará a las acciones este domingo con un cartel de fecha cinco que presentará el duelo de Taller HECSA en contra de Base Ortega, como el más atractivo de esta jornada.

El Taller HECSA y Base Ortega, son dos de los equipos que en las últimas temporadas le han dado luz, color y calidad al futbol edil, ellos se verán las caras a las 12:00 P.M., en el campo Rodríguez, ahí los taxistas llegan con la etiqueta de favorito, pero los mecánicos están ansiosos por darle forma a la sorpresa de esta quinta fecha.

Por su parte, el líder general de la competencia, el Taller Industrial Mega entrará en escena a las 10 de la mañana sobre el rectángulo del Rodríguez, ahí los felinos se estarán enfrentando ante el Tacos Zody Miscelánea Pina, encuentro en donde los chicos de la tiendita llegan en calidad de víctimas.

El Serrano quiere sumar de a tres unidades, solo que ahora, cuando se mida ante Los Compadres a las 12:00 P.M., en el sintético de la Piedrera, tendrá que darle buen trato a la esférica pues sus oponentes están urgidos de sumar de a tres.

El rol de esta jornada número cinco se complementa de la siguiente manera: HP Juan Lira Vs. Real Sociedad 10:00 A.M., campo Piedrera; Expendio Chutilla Vs. Deportivo Lerma 8:00 A.M., campo Mendívil; Industrias Diamante Vs. Deportivo Rocha 8:00 A.M., campo Rodríguez; Deportivo Casas Palenque Compadres H100 Vs. Deportivo TG., 12:00 P.M., campo Mendívil; finalmente, Atlético Guadalupe Vs. Fletes Rodríguez 10:00 A.M., campo Mendívil.