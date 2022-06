Queda un lugar en la liguilla en la Veteranos

Lobazos Romero es líder con 44, le siguen Jaguares 43, en el tercero se coloca Don Adán con 41 tantos, posteriormente se adueñan del cuarto lugar los Diablos también con 41 pero por diferencia de goles más abajo.

Los programadores de SERCOM están en el quinto con un total de 38 unidades, los jugadores de Sección 12 tiene 35 tanto y Autorefacciones Japón está en el séptimo lugar con 31, son los siete equipos que hasta el momento ya están calificados.

Por su parte Rivera de la Peña con 28 puntos y Bordados SOS con 27, se encuentran en octavo y noveno lugar, respectivamente, son los que disputarán el último invitado a la liguilla.

La escuadra de Rivera de la Peña va en contra de Don Adán, mientras que Bordados SOS tendrá un duro compromiso ante Los Hijos del Carnicero.

Mientras tanto, Regios de Alameda con tan solo seis unidades ha descendido y en la cuerda floja están Asturias con 12 puntos, STEUJED 11, AMD 11, Analco 9 y Exxa 9.

La última jornada se juega de la siguiente manera, Campos ante Steujed, Sección 12 Vs Asturias, ARP se verá las caras ante Don Adán, Jaguares hará la propio ante AMD, Lobazos ante Regios, Vidalta ante Exxa, Sección 44 Vs Analco y Dikcava Vs Diablos.