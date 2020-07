Realiza El "Gato" Ortoz pruebas físicas

El encargado de la preparación de árbitros profesionales en Durango, Marco Antonio Flores Gurrola, realizó pruebas físicas al árbitro Internacional FIFA Marco Antonio Ortiz Nava, requeridas por la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, con miras al inicio del nuevo campeonato de la Liga MX, mismas que se llevaron a cabo en la pista atlética del Instituto Estatal del Deporte.

Las pruebas consistieron en control de peso y talla, masa corporal, pruebas de resistencia interválica con arranque frenado-arranque frenado: “básicamente con esto se cumpliría con la batería de pruebas físicas para árbitros de Liga, que es lo que está solicitando la Comisión de Arbitraje para que ellos puedan estar en total capacidad física para empezar a trabajar ya”, dijo Marco Antonio Flores, quien contó con Erick García Torres, como asistente evaluador físico.

Tras realizar con éxito las mencionadas pruebas, el “Gato” Ortíz señaló estar bien físicamente para el regreso de la actividad del futbol mexicano, ya que pese a la inactividad desde hace cuatro meses, nunca dejó de trabajar físicamente en casa, monitoreado por la Comisión de Árbitros, además de mantener una dieta bien balanceada.

“Estamos en un proceso de readaptación después de 4 meses de inactividad, estar trabajando en casa siempre va a ser diferente al trabajar al aire libre, pero procuramos en este tiempo de cuarentena mantenernos con ejercicios de fuerza estuvimos cuidando la dieta el no dispararnos en el peso que es lo que a veces cuesta más a la hora de estar inactivo y ahora que empezamos a retomar los entrenamientos al aire libre es un parámetro que hay que cumplir para revisar en qué nivel estamos y cómo vamos a llegar al inicio del campeonato”, señaló.

Por último, el joven árbitro de 32 años, envió un mensaje a la ciudadanía duranguenses, a quienes exhortó a no bajar la guardia durante la pandemia COVID 19, señalando que hay que tomar con responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“No bajemos los brazos, es importante, en estos últimos días se ha visto una ola de contagios muy alto y entre más pasan los días más alto son los contagios y creo que es en base a que nos hemos descuidado y de cierta manera han dado luz verde para que empecemos a retomar actividades y mucha gente no lo está tomando con la responsabilidad que se debe, no asumen los protocolos de higiene y creo que eso es clave, hay que seguir cuidándonos, no bajar los brazos para poder regresar lo más pronto a la actividad regular”, agregó.