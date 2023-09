Conoce la historia de Polo Guerrero, doctor duranguense e influencer

Su nombre es Carlos Leopoldo Guerrero Nava, tiene 26 años de edad, es duranguense, médico general, y creador de contenido para redes sociales, donde cuenta con millones y millones de seguidores. Su familia paterna está en Durango, mientras que de parte de su madre son originarios de Chihuahua; él, orgullo duranguense, y el primero en dedicarse a la medicina, pues enseguida dos hermanos tomaron el mismo rumbo, una más estudió Derecho.

“Yo quiero ser esa persona que quita dolores”, fue su idea desde niño cuando siete fracturas lo llevaron el mismo número de veces a estar frente a un médico.

“Me dedico actualmente al tema de redes, pero en búsqueda de la especialidad médica, y entrar a maestrías, posgrados, y estas cuestiones”.

Contó para El Sol de Durango, en una entrevista a distancia pues radica en la Ciudad de México, que inició en las redes sociales cuando cursaba el décimo semestre de la carrera en la Universidad Autónoma de Durango (UAD).

En el 2020, con un escenario pandémico, y ante la aparición de TikTok, arrancó su etapa como creador de contenido. “Siempre lo he dicho, fue el subir un video donde se muestran cinco fotos mías del primero al último año de la carrera, el video más feo que he hecho en la vida, pero el que pegó y a partir de ese video empezaron los comentarios de otras personas con dudas de ¿qué tan difícil es ser doctor?, ¿qué tan caro es ser médico?”.

Con su experiencia obtenida hasta entonces siguió esa línea para crear contenido para los usuarios de las redes sociales.

Esa casualidad de la vida lo llevó a obtener más de 11 millones de seguidores en diversas plataformas, hasta el momento; y en un latente aumento.

8.3 millones en TikTok

2.4 millones en Youtube

1.8 millones en Facebook

759 mil en Instagram

“Sino fuera porque estudié medicina, no tendría números en las redes sociales, y contenidos totalmente de doctor. Para hablar de medicina hay que estudiarla”.

¿Por qué estudiar medicina?

Cuestionado por El Sol de Durango, Polo Guerrero contó que se inclinó por la medicina ante un historial de siete fracturas en su cuerpo.

“Toda la vida me gustó el básquet, y a veces involucra uno que otro trancazo, y yo no sabía caer. (…) Recuerdo mucho momento en que imagínate, eres un niño, al cual le duele su brazo porque está roto. Y tengo esta figura del doctor clásico, un hombre muy delgado, alto, pelón de arriba, pero cabello largo, canoso, y que se acercaban a él para agradecerle. Yo me quedé con la idea de: ‘me dolía mi brazo y por esta persona ya no me duele’, y me quedé con esa idea de ‘yo quiero ser esa persona que quita dolores’. No hubo otra carrera que me llamara la atención”.

Hoy, además de dedicarse a las redes sociales, está en busca de la especialidad en oftalmología, para ello tiene un examen el 27 de septiembre, dentro de pocos días.

Su propósito es seguir llevando de la mano tanto las redes sociales como su carrera. Es decir, seguir generando contenido, pero también ejercer esta profesión.

Su impacto en las redes sociales

Polo Guerrero explica que el contenido educativo, como en su caso, sí tiene una responsabilidad muy fuerte; y señala que él finalmente es divulgador, pues él no hizo la investigación de lo que cuenta en sus videos. Es parte de sus conocimientos adquiridos en su carrera profesional.

“Es una responsabilidad muy fuerte de ¿quién avala lo que se está diciendo?. Y más que nada la cuestión que uno puede llegar a ver en las redes sociales demasiados videos como ‘tratamiento para quitar de hueso’, ‘has un tesito para tal cosa’. (….) Para mí la prevención es el pilar fundamental de la salud pública”.

Él busca con sus videos dejar información que hará una gran diferencia en las personas, en materia de medicina, de salud, y que incluso podría evitar complicaciones posteriores.