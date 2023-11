Prometí a mi abuelo que iba a llegar a unas olimpiadas: "Piolín" Martínez

Minutos antes de que tuviera su primer entrenamiento en Durango después de su llegada de Santiago de Chile con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2023, el boxeador duranguense, Miguel Ángel "Piolín" Martínez platicó con El Sol de Durango y con una gran emoción asegura que le prometió a su abuelo Heriberto Ramírez (DEP) lograr llegar a unos Juegos Olímpicos y lo primero que hizo fue voltear hacia el cielo y dedicárselo a el.

"Siempre he dado un paso a la vez, pero ahora he dado un paso más grande", fueron las primeras palabras que expresó el subcampeón, el cual cerrará el año con dos torneos más por Europa y ya en el 2024 enfocarse totalmente para Juegos Olímpicos París 2024.

Fue justamente en el gimnasio de El Refugio en donde el pugilista fue abordado por sus compañeros de gym, niños, jóvenes, grandes, no dejaron pasar la oportunidad de tomarse la fotografía con el.

"Desde que inicié en el boxeo lo hice con un poco de indisciplina, estaba en deporte, pero mi abuelo qdep me dijo que solo me tenía que dedicar a uno, le prometí a mi abuelo que un día voy a ser muy bueno, también le dije que me iba a volver campeón mundial…

… el estuvo con esa mentalidad y me dijo que estando aquí o arriba espero verte que lo logres, no solo que lo digas sino que lo cumples, yo le dije que lo iba a lograr y se lo prometí": expresó el subcampeón panamericano.

“En el momento donde tuve la competencia más importante de mi vida, me tocó ganar, el sacrificio, lo primero que pensé fue en el, me dio una felicidad y sentimiento de lo que le había prometido”, dijo con gran emoción el boxeador duranguense.

Cuando bajó de la pelea, le dieron el boletín de lo que era su pasaporte, los lentes con los anillos de Juegos Olímpicos, no se la creyó en su momento.

"Quiero poder darle a Durango, a México, a mi abuelo que está allá arriba, al gimnasio, una medalla, no de bronce, ni de plata, la de oro de Juegos Olímpicos", expresó el duranguense.

Prometí a mi abuelo que iba a llegar a unas olimpiadas: "Piolín" Martínez / Foto: Raquel Carreón | El Sol de Durango

Ceja lastimada

En el combate final de los Juegos Panamericanos, se veía al duranguense con la ceja lastimada, ya que en la semifinales le pegaron duro, por lo que se tuvo la especulación de que se estaba cuidando de un golpe duro.

Miguel Ángel dijo: "Lo de cuidarme la ceja nunca pasó por mi cabeza, lo que pensé era que yo lo iba a ganar, perdí la cabeza un poco con ese pensamiento", el buscaba el combate por su desesperación, pero por no hacer caso no se dio el resultado de la medalla de oro.

El doctor Iván Martínez, fue quien hizo magia con su ojo para que pudiera pelear, ya que cuando bajó del cuadrilátero con la ceja lastimada, fue quien lo reconstruyó.





El salto al profesional

"Si no tengo un buen resultado me voy a retirar mejor", expresó Martínez Ramírez al preguntarle si ha pensado en dar el salto al profesional, “en mi pelea ante el colombiano se perdía me iba a retirar por completo y ya no voy a querer nada”.

Desde que tiene la clasificación no ha pensado en el profesional, "mi cabeza está enfocada en 2024 y luego en el 2028".

Equipo de "Piolín"

Detrás del boxeador hay mucha gente que han sido parte fundamental del proceso, entre ellos se encuentra Mauricio Paz quien es el nutriólogo, porque sin el no daría el peso, así como sus entrenadores, Abel Vargas, Octavio Robles, Gerardo Marrón, Francisco Bonilla (DEP).

Asimismo agradece a la Federación Mexicana de Boxeo y la Conade, además del Instituto Estatal del Deporte (IED) y del gobernador de Durango, Esteban Villegas, sin dejar de lado a Moisés Aguilar quien siempre lo ha apoyado en todo momento y sobre a su familia que son sus principales patrocinadores.