Sin respuesta de créditos para gimnasios

No hay conocimiento por los gimnasios de fisicoculturismo y fitnes de nuestra entidad en el rubro de créditos a la palabra y apoyos por parte de Bienestar a nivel nacional, en donde detallan que solamente autoridades del deporte, son los que tienen autoridad para desarrollarlos o bien para determinar la solicitud para buscarlos y hacer la petición en forma oficial, ignorando esta petición por gimnasios en nuestro estado de Durango.

Lo anterior los dio a conocer la presidenta de la Asociación de Fisicoculturismo y Fitnnes, Berenice Zavala, a El Sol de Durango, quien afirma, “nunca hemos recibido una propuesta o solicitud para buscar apoyos o créditos a nivel nacional, por parte del profesor Ulizes Gamero, quien es representativo de Artes Marciales y kickboxing, y quien ahora se autonombra como representante por Durango de los gimnasios a nivel nacional, en donde solamente fuera de nuestro gremio, La Asociación de Fisicoculturismo y Fitnnes, es solamente la autoridad deportiva quien puede realizarlo, el Instituto Estatal del Deporte e Inmude, mas no esta persona, estando hasta la fecha sin ninguna notificación para buscar este apoyo, el crédito a la palabra de seis mil pesos ofrecido por parte de Bienestar Social a nivel nacional”, nos dice Berenice Zabala.

“Un representante tan solo de artes marciales y kickboxing en nuestro estado, es Ulizes Gamero, quien no tiene una afinidad entre nosotros los afiliados a la Asociación de Fisicoculturismo y Fitnnes, sin ningún reconocimiento y menos pasar información sobre este apoyo, teniendo nosotros una afiliación a nivel nacional e internacional a través de la Federación mexicana de nuestro deporte, donde se habla ya de unos apoyos, sin conocimiento, reitera, por parte de este dirigente de Artes Marciales y quien no sabemos si está debidamente constituido y afiliado al deporte federado”, define.

“De igual forma si ya logró este apoyo pues, es bueno para los agremiados, pero el descontento es por la poca información a nuestra disciplina, en donde nuestros entrenadores y propietarios de Gimnasios ya en desacuerdo generalizado, no tienen conocimiento, esperando que autoridades del Deporte, igualmente tomen cartas en el asunto y definan este beneficio, sobre quien otorgara o le dará seguimiento a la solicitud”, argumenta, Berenice Zavala.

Asimismo, detalla, en lo personal y como representante de la Asociación, nosotros hemos dado seguimiento a solicitudes y gestión ante IED y Gobierno del estado, al igual que a nivel nacional por parte de nuestra Federación Nacional, en lo cual no queremos que nos “regalen” nada, que nos dejen trabajar y en ello vamos todos para lograrlo, siguiendo de antemano los protocolos de salud.

Igualmente le damos seguimiento a la negociación a través de empresas privadas, respecto a un préstamo con menos interés del que se ofrece por parte de Bienestar Nacional, buscando de antemano erogar el menor recurso, para reactivar nuevamente nuestro negocio, que son los Gimnasios dando fortalecimiento físico en bien de la salud y de la sociedad en general, corrobora.

“Como empresarios de gimnasios, lo que tratamos es trabajar en un bien común para nuestro estado, pero de igual forma no queremos que nos represente alguien de quien no tenemos conocimiento y que carece de identidad como un representante general de Gimnasios, es falso, siendo nosotros un total de casi 100 representativos entre entrenadores y propietarios, quienes no lo conocemos y menos como un representativo o bien afiliado de nuestra asociación, en el profesor Ulizes Gamero, esperando que las autoridades deportivas, sean lo que definan postura y legalidad para buscar algún apoyo, préstamo o bien un recurso que otorgue alguna dependencia nacional, en este caso Bienestar Social del país, finaliza, Berenice Zavala.