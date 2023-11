Las triatletas duranguenses Anahí Álvarez Corral y Natalia Casas Gallegos estuvieron en la Copa Mundial de Triatlón Viña del Mar 2023, para así cerrar su temporada en el año, así mismo estuvo presente Marcela Álvarez Solís.

La campeona de la competencia fue la estadounidense Gwen Jorgensen, al culminar en 57.28 minutos, la medalla de plata le correspondió a su compañera de país, Gina Sereno con 58 minutos, y la bronce se la colgó Vicky Holanda de Gran Bretaña con 58.10 minutos.

Anahí Álvarez quien apenas hace unos cuantos días estuvo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde compitió tanto en triatlón como en atletismo, ahora emprendió una nueva aventura en Viña del Mar, Chile, no terminó dentro de los primeros lugares, fue la 34 con crono de una hora 3.42 minutos.

Triatletas duranguenses destacan en la Copa Mundial de Triatlón Viña del Mar 2023 / Foto: Cortesía |

Mientras que Naty Casas continúa con su sueño, en la ciudad chilena fue la segunda mejor mexicana, la número 19 de todas las competidoras en la categoría elite, registró un tiempo de 1:00.41 horas, la primer mexicana en cruzar la meta fue Luisa Daniela Baca Vargas son 1:00.21 hora

Marcela Álvarez Solís quien es juvenil pero que ya se codea con las grandes, detuvo su cronómetro en 1:00.08 horas, para así cruzar la meta en el lugar 24.

En sus redes sociales Naty Casas comentó que en su última competencia del año le hubiera gustado tener una mejor natación, pero en la que también tuvo muy buenas sensaciones en la bicicleta y en la carrera.

“El sueño de estar entre las grandes prevalece y me llena de emoción representar a mi país en lugares tan bonitos, nunca me cansaré de agradecerles a todos los que me han apoyado en este camino tan especial y tan único”, declaró la triatleta que es entrenada por César Cárdenas en el equipo de Ohana.