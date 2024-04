Alumno de la Normal del Estado se encadena exige ser reintegrado a sus actividades

Por una situación personal y familiar, José Amilcar Reyes Tavares, dejó de asistir a sus clases en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (ByCENED) en febrero de este año, cuando explicó la situación para retomar sus estudios, ya no se le permitió integrarse a su salón de clases, ni tampoco al lugar donde realizaba sus prácticas como próximo docente.

De ahí que este lunes se encadenó a la puerta principal del plantel y con la resolución de un juez al amparo 226/2024 en los brazos, denunció la falta de empatía por parte de la dirección y los docentes para continuar su formación académica.

Explicó que específicamente se trata de una clase en la que derivado de las faltas fue reprobado y para lo cual le dieron solo una oportunidad para presentar un examen extraordinario, mismo en el que en todo momento se sintió acosado por el profesor.





“Se puso atrás de mi todo el examen, me cuenta el tiempo, le hago preguntas y no me las quiere responder y cuando termino el examen me dice que no se registraron mis respuestas que las tengo que contestar “, comentó el joven de octavo semestre.

Este lunes, el joven se encadenó a la puerta principal del plantel, denunció la falta de empatía por parte de la dirección y los docentes para continuar su formación académica

Posteriormente lo citan a una reunión con el argumento de darle seguimiento a su caso, sin embargo solo le entregan la notificación de que ha sido dado de baja de la institución bajo un reglamento interno de la institución que le da el derecho a presentar un examen extraordinario, sin embargo explicó que éste “se contradice con las normas de control escolar de Escuelas Normales a nivel federal”.

Aunque se buscó el diálogo con el personal administrativo y directivo del plantel, incluso sus padres se presentaron a hacer lo mismo, siempre recibió una negativa, por lo que presentó un recurso judicial que sale a favor de la reintegración a su actividad académica, sin embargo no se ha acatado y cuya única solución que se le da es terminar su educación superior en otra escuela.

Aunque se buscó el diálogo con el personal administrativo y directivo del plantel, incluso sus padres se presentaron a hacer lo mismo, siempre recibió una negativa

Por su parte, la responsable del Archivo Histórico de la ByCENED, Caridad Ávila, concedió la razón al alumno pues dijo, esta no es la primera vez que sucede una situación de ese tipo en la que alumnos de los últimos semestres son dados de baja, “si aquí hay problemas es por una mala administración y nulo apoyo al estudiante”, comentó.

El estudiante explicó que específicamente se trata de una clase en la que derivado de las faltas fue reprobado y para lo cual le dieron solo una oportunidad para presentar un examen extraordinario

Asimismo apoya la versión del alumno, quien refiere que desde la llegada del maestro que lo reprobó, hubo antipatía de parte del docente. Asegura además que los alumnos no se atreven a denunciar este tipo de acciones porque se sienten amedrentados, lo mismo que los docentes.

De igual forma señaló que existen testimonios de alumnos que se sienten inconformes con las decisiones tomadas en el proceso de formación académica; pese a ello se encuentran sometidos a mucho estrés, sobre todo cuando se encuentran en el trámite de su documento recepcional y cumplir con sus prácticas a las que no deben faltar.

“Hemos tenido alumnas que por decir, hoy se fueron de prácticas y en la tarde tuvieron a su bebé y al día siguiente están en las prácticas”, comentó Caridad Ávila, quien señaló que las prácticas son una cosa especial, que no se les da la oportunidad de ausentarse, aunque se trate de una situación como la salud mental.