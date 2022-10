Víctor de la Cruz y Juan Carvajal por un triunfo más, ahora en el Panamericano

A punto de partir a Mérida, Yucatán, a marcar historia, Juan Carlos Carvajal Meza estará en el FISU America Games, al lado de su entrenador Víctor de la Cruz, quien también busca un logro más en su carrera como entrenador.

Te puede interesar: Liguilla Apertura 2022: todos los partidos y horarios de las semifinales

Como las fechas no se habían lanzado y no se tenía la incertidumbre de que se tenía que trabajar en el evento, no se dejó de trabajar de manera continua con vistas a lo que era la competencia, incluso se fue fuera de la ciudad donde el nivel era bastante fuerte, con competidores de talla internacional, eso no bajó el ánimo, se llega en un gran momento, con buena preparación, así lo comentó el coach de Carvajal Meza.

Estarán del 20 al 23 de octubre en tierras yucatecas, se participará en los mil 500 metros donde se pretende llegar a un tiempo de 3.40 minutos, mientras que en los cinco mil metros se quiere registrar 14 minutos.









Prospecto al premio estatal del deporte

El entrenador de Juanito Carvajal, Víctor de la Cruz es uno de los prospectos para conseguir el Premio Estatal del Deporte, sus logros lo respaldan.

En las fechas que marca la convocatoria ha logrado Universiada en 1500 y cinco mil metros, en Juegos Nacionales con tres de oro y dos de plata, campeonato de primera fuerza que fue bronce, en Sub 20, así como el pase a Juegos Panamericanos.

Deportes





Asimismo se consiguió la marca para el campeonato mundial universitario que se iba a celebrar en China, sin embargo por cuestiones de pandemia se vino abajo ese evento.

“Se está trabajando bastante fuerte en lo que han sido nueve años con intensidad, con gran talento, dedicación y disciplina, son los resultados de todo”, expresó el entrenador de grandes fondistas duranguenses.





En cuestión al apoyo, Víctor de la Cruz dijo: siempre que se pide apoyo siempre hay, en ocasiones que no se da lo que uno pide, por parte del Instituto Estatal del Deporte y del CEDDU, siempre nos han tendido la mano, por parte de la iniciativa privada, personas de buen corazón que tienden la mano.

Para el 2023 puede ser histórico como entrenador, ya que se pueden conseguir el doble de medallas que se consiguieron este año en las distintas competencias.