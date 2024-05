Trabajadores de Velardeña piden a autoridades su intervención para abrir la mina

Un grupo de trabajadores de la mina perteneciente a la empresa Peñoles, ubicada en la comunidad de Velardeña, se manifestaron en el Congreso del Estado, con la finalidad de exigir a las autoridades estatales y federales su intervención para poner fin al conflicto que existe actualmente entre un grupo de aproximadamente 20 compañeros, quienes permanecen inconformes ante la falta del pago de utilidades.

Al grito de ¡queremos trabajar!, fueron recibidos en la sede del Poder Legislativo por el diputado J. Carmen Fernández Padilla, quien aseguró que buscarán el apoyo de las autoridades a las que les compete el tema minero, así como con la Secretaría General de Gobierno, para que se inicie una negociación con los inconformes y poder abrir la mina.

Por su parte el secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico, Carlos Pavón Campos, informó que son 700 los trabajadores de la mina, más otros 300 empleos indirectos que se generan de la actividad, quienes ya tienen dos semanas sin trabajar, y ésta última ya no obtuvieron pago.





Explicó que se trata de un grupo minoritario de sindicalizados quienes junto a sus familias bloquearon el acceso a la mina, “lo que estamos pidiendo es que abran para que pueda entrar a trabajar la gente”, comentó el líder sindical, quien aseguró que si bien los derechos de los trabajadores deben respetarse, el sector de aquellos que sí desean trabajar tiene derecho a transitar libremente y acceder a su empleo.

De ahí que piden a las autoridades hacer mesas de diálogo para resolver el problema que exigen, aunque eso no puede estar condicionado a la actividad económica, pues los trabajadores no han percibido su salario por responsabilidad de unos cuantos.

“La gente no entra a trabajar no porque no quiera, sino porque no se lo permiten, además hay gente ajena totalmente a la mina, con niños, carriolas impidiendo la entrada y nosotros no vamos a caer en esa provocación”, dijo.

De acuerdo con información de empresarios mineros en Durango, la mina de Velardeña extrae materiales como el Zinc, mismo que el año pasado tuvo una baja en el precio y sus ventas, por lo que es evidente que no generaron las utilidades que exigen los trabajadores.

Ante esto Pavón Campos, señaló que se les había ofrecido un bono de entregarles 20 días de salario en mayo y 20 días más en septiembre, bajo el concepto de continuidad en el trabajo, mismo que ahora ya se tiene perdido, “estamos perdiendo salarios y lo único que pedimos es que hagan valer sus derechos en las instancias que puedan hacerlo valer y la autoridad les diga si tienen o no razón”, dijo.