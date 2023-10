WADA suspende al ciclista Gerardo Ulloa; se perderá los Panamericanos y Olímpicos

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa informó que no participará ni en los Juegos Panamericanos ni en los Juegos Olímpicos después de que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) lo suspendió 18 meses.

Ulloa logró su boleto a la justa olímpica tras ganar el Panamericano el pasado mes de mayo. Lo que le permitió convertirse en uno de los primeros mexicanos en lograr su pase para París 2024.

En un comunicado, el ciclista de montaña aclaró que no dio positivo en ningún control antidopaje. El problema es que no le informó a la WADA el cambio de su residencia.

“El día 17 de octubre acepté y firmé una carta de suspensión de la World Anti doping Agency WADA por no cumplir con los estatus que indica el pasaporte biológico”, informó el pedalista.

“Para los que no conocen el significado del término ‘pasaporte biológico’ es un sistema que estableció la WADA en el 2008 en el ciclismo para identificar una serie de propiedades y variables en la sangre de los atletas durante diferentes chequeos sorpresa por lo cual tu responsabilidad como atleta es informar de tu lugar de residencia en cada momento y una franja horaria diaria en la que pueden presentarse para realizarte un control de dopaje por sorpresa”.

“Lamentablemente por descuido no informé a las autoridades de mi cambio de localización. En el momento del control sorpresa no me encontraba en mi residencia. Mi error fue no actualizar mi localización como indica la normativa”, agregó.

Ulloa señaló que la sanción le fue impuesta desde el pasado 26 de julio de 2023 y ya no pudo asistir a las pasadas Copas del Mundo de Snowshoe, Mont Sainte-Anne.

Gerardo Ulloa intentó apelar la decisión

Señaló que junto a su equipo Massi y un grupo de abogados especialistas en el deporte, buscaron apelar o buscar en amparo para que pudiera participar en eventos internacionales “intentos que lamentablemente no fueron a mi favor”.

“Es importante señalar que esta infracción de las normas antidopajes se debe a NO cumplir con mi obligación de dar aviso a cambios de residencia y NUNCA he salido con un resultado analítico adverso (uso de sustancias prohibidas) como bien han indicado los 5 controles negativos anteriores que me fueron realizados el mismo año, los dos controles negativos realizados en las carreras en las que participé durante el periodo en el que no fui localizado por mi descuido en actualizar mi localización y los 6 controles negativos realizados posteriormente”.

“Siempre me he regido por un deporte limpio y en contra del dopaje. Acato mi responsabilidad y tomo de la mejor manera la sanción que me han asignado. ¡Seguiré entrenando para regresar más fuerte!”, sentenció.

