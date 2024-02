El estacionamiento del Walmart Francisco Villa en Durango se convirtió en el escenario de un fenómeno extraordinario cuando decenas de pájaros cubrieron cada rincón del área. El avistamiento fue documentado y compartido en la plataforma de redes sociales "TikTok" por un usuario conocido como Alain Yañez.

Las aves en cuestión, identificadas como Tordo de pecho o cabeza amarilla, sorprendieron a los transeúntes al inundar el estacionamiento y adornar tanto el suelo como los vehículos con su presencia. Esta especie, comúnmente vista en el bulevar Francisco Villa, decidió hacer una parada masiva en este lugar, creando un espectáculo natural único.

Según el testimonio del usuario que compartió el video, este fenómeno no es nuevo y ocurre aproximadamente dos veces al año, coincidiendo con ciertas temporadas en las que las aves eligen pernoctar en la zona. Sin embargo, la magnitud del evento sigue dejando perplejos a muchos espectadores, quienes se preguntan sobre las razones detrás de esta migración aviar tan peculiar.

Aves invaden estacionamiento de un centro comercial en Durango / Foto: PAU Durango

Los usuarios de esta famosa red social también dejaron algunos comentarios en broma para justificar el comportamiento de estas aves, entre los que destacan: "el líder entró a comprar a Walmart y ahí lo estaban esperando", algunos más radicales comentaban "los pájaros son los únicos que saben cuando se aproxima un desastre", y otros más molestos donde destacaban que antes en esa zona habia arboles y por eso las aves siguen regresando ahí "Todos esos pájaros tenían un hogar pero se los quitaron en quitar tanto árbol todo por un puente innecesario".

Sin duda un fascinante espectáculo de la naturaleza, que atrae la atención no solo de los duranguenses si no también los internautas que interactuaban con dicho video el cual se volvió viral en muy poco tiempo, ¿Te has topado alguna vez con este extraño fenómeno?.