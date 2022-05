Desarrollan dispositivo portátil para monitorear glucosa, nivel de alcohol y más

Un pequeño dispositivo para la piel desarrollado por la Universidad de California en San Diego parece ser la solución para todas aquellas personas que buscan monitorear de manera simple y constante sus niveles de glucosa u otras estadísticas de salud sin afectar su día a día.

Los investigadores a cargo del proyecto ya buscan comercializarlo al ser una posible solución para todas las personas que sufren enfermedades como la diabetes y deben medir de manera constante sus niveles de azúcar.

Esto al ser una de sus grandes ventajas que el dispositivo se puede utilizar sin molestar al usuario durante el día, sin importar donde se encuentre al solo tener que colocarlo en la parte superior del brazo.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE NUEVO DISPOSITIVO?

Los investigadores del Centro de Sensores Portátiles de la Universidad de California en San Diego realizaron el dispositivo, el cual se asemeja a un botón al tener un tamaño de una pila de seis cuartos o de tres fichas de póker apiladas. Se trata de un parche de microagujas conectado a una caja de electrónica.

A la piel se adhiere por medio de un parche tipo velcro que cuenta con agujas microscópicas y microagujas de aproximadamente una quinta parte del ancho de un cabello humano. Estas microagujas no son peligrosas debido a que apenas y penetran en la piel.

Se debe colocar en la parte superior del brazo en donde el dispositivo recolectará información de las biomoléculas en el líquido intersticial, que es un líquido que rodea a las células debajo de la piel. Toda esta información será trasmitida del dispositivo a un teléfono inteligente de forma inalámbrica.

“Esto es como un laboratorio completo sobre la piel. Es capaz de medir continuamente múltiples biomarcadores al mismo tiempo, lo que permite a los usuarios monitorear su salud y bienestar mientras realizan sus actividades diarias”, explicó Joseph Wang, director del Centro de Sensores Portátiles y coautor de la investigación.

Dentro de las sustancias que es capaz de medir se encuentran la glucosa, el nivel de alcoholismo y la lactancia en mujeres. Como parte de la investigación cinco personas voluntarias lo utilizaron y las mediciones que realizó el pequeño dispositivo coincidieron con las tomadas por un monitor comercial de glucosa en sangre, con un alcoholímetro y con mediciones de lactato en sangre que se realizan en laboratorio.

“Con nuestro dispositivo portátil, las personas pueden ver la interacción entre sus picos o caídas de glucosa con su dieta, ejercicio y consumo de bebidas alcohólicas. Eso también podría aumentar su calidad de vida”, afirmó Farshad Tehrani, estudiante en el laboratorio del director Wang y uno de los primeros co-autores del estudio.

Este proyecto se publicó por primera vez en la revista Nature Biomedical Engineering como en el sitio web de la Universidad de California en San Diego.

LA FUNCIÓN DE LAS AGUJAS Y EL FUTURO DEL PROYECTO

El parche de microagujas se plantean como la principal innovación de este nuevo dispositivo al ser desechable y poder reemplazarse de forma sencilla. En el caso de la caja electrónica, es reutilizable y es donde se encuentra la batería, los sensores electrónicos y el transmisor inalámbrico.

Dentro de sus principales diferencias con los medidores comerciales, es que estos suelen medir solo una señal y omiten mucha información que podría ser esencial para el paciente en el control de la diabetes. Esto se relaciona con los niveles de alcohol, ya que consumir estas bebidas puede reducir los niveles de glucosa.

Como parte del siguiente paso para el dispositivo, Farshad Tehrani y Hazir Teympurian fundaron la nueva empresa AquilX que estará encargada de desarrollar la tecnología necesaria para que el pequeño parche comience a comercializarse.

Para esto también se espera que el dispositivo reciba mejoras dentro de las microagujas y se tenga mayor cantidad de sensores para detectar en el futuro los niveles de medicación en los pacientes y otras señales de salud.

