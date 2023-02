Critican a Adrián Marcelo por comentarios gordofóbicos en podcast de Karla Panini

La gordofobia, que de acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) es la discriminación que viven las personas gordas por el hecho de serlo, recientemente ha expuesto a diversas celebridades que muestran esta actitud, como Patricia Chapoy hacia Yuridia y las criticas que recibió la comediante Michelle Rodríguez tras aparecer en la portada de una revista.

En esta ocasión el youtuber regiomontano Adrián Marcelo se vio envuelto en una polémica, luego de que se expresara de manera despectiva de las mujeres con sobrepeso, al realizar comentarios gordofóbicos y groseros, por lo que los internautas piden cancelarlo en internet.

Todo ocurrió el pasado miércoles 15 de febrero durante la grabación del programa "Mal Influencers", de Karla Panini y el personaje de Ernestina del Mar, en donde Adrián estuvo como invitado, y quien durante la plática tocaron el tema de las personas con sobrepeso, por lo que el conductor despectivamente sacó a relucir su gordofóbicos.

De forma grotesca y entre risas dio su opinión, “Me siento con la libertad de mandar a la verga a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, dijo.

A lo que Panini le dijo que no podía hacer eso y debía respetar el cuerpo de las demás, sin embargo no se quedó callado y agregó, "si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal, por salud, porque ahora salen en revistas de que en tallas extra, ahora salen en revistas, no, no, no hiciste nada para merecer una portada", señaló.

Por si fuera poco, sin mencionar nombres, Marcelo comentó que las mujeres con sobrepeso ahora aparecen en portadas de revista, además agregó que él no consideraba un talento el estar comiendo todo el día,

Algunos internautas incluso dedujeron que se refería a la standupera y actriz Michelle Rodríguez, quien recientemente posó para la revista Marie Claire.

De inmediato la declaración de Adrián Marcelo desató la furia en redes sociales ya que esta no es la primera vez que exhibe su machismo, clasismo y gordofóbicos, que suele disfrazar de “comedia”. Comedia que por su puesto es de muy mal gusto, pues ataca el físico de las mujeres, sintiéndose superior.

Adrián Marcelo se burla de su cancelación

Luego de las múltiples críticas que recibió en redes sociales, Adrián Marcelo se pronunció al respecto al ofrecer una disculpa, sin embargo aprovechó la oportunidad para burlarse de la situación y de su cancelación en internet.

A través de su cuenta de Twitter publicó el siguiente texto: "A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms".

Como era de esperarse esta publicación volvió a desatar la furia en redes sociales, algunos internuatas criticaron la actitud infantil del influencer, mientras que algunos más aseguraron que los ofendidos no entendían el humor negro de Adrián Marcelo.





¿Quién es Adrián Marcelo?

Conductor y youtuber, que cuenta con 32 años de edad, Adrián es originario de Monterrey, Nuevo León. Su fama era local debido a su participación en el canal Multimedios, luego se popularizó en toda la República debido a sus irreverentes discursos en su canal de YouTube.

Sin embargo su carrera se ha consolidado gracias a las polémicas, el cual le han ganado el odio de varios internautas. No solo al exhibir su gordofobia, también ha hecho bromas con temas como los feminicidios y el clasicismo.