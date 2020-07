EnElConsultorio Fortalece el sistema inmunológico con la alimentación

La Nutrióloga Flor Elena Bueno, en entrevista nos brinda algunas recomendaciones para mantener nuestras defensas altas y estar prevenidos a algunas enfermedades.

La alimentación es determinante para mantener a nuestro cuerpo en perfecto estado con las defensas necesarias para hacer frente a infecciones, enfermedades y algunos virus, por lo que debe tomar con la seriedad necesaria y no poner en juego nuestra salud.

La nutrióloga Flor Elena comenta que aunque dentro de las políticas públicas no se ha tomado en cuenta la nutrición como algo fundamental, se sabe que impacta directamente a la salud.

En este momento en que nos encontramos viviendo en una pandemia a nivel mundial por el Covid-19 se han escuchado casos de muertes de jóvenes, y las personas se preguntan ¿por qué?, pero no saben la dieta que esa persona estaba llevando.

Dijo que es momento de hacer los cambios necesarios para una buena alimentación, que combinada con actividad física e hidratación, nos podrán ayudar a salir adelante a diversas enfermedades, pues el cuerpo sano es capaz de enfrentarlas.

Para detectar que nuestro sistema inmunológico se encuentra debilitado, existen algunos síntomas que son evidentes, por ejemplo las personas que presentan frecuentemente fuegos labiales, afta, gripas recurrentes, cansancio y sueño en diversas horas del día.

Lo que causa este deterioro puede ser el estrés, la mala calidad del sueño, estar expuestos a toxinas, no hacer ejercicio y por supuesto la mala alimentación.

Si se quiere fortalecer el sistema inmunológico, es necesario consumir nutrientes como la vitamina D, zinc, hierro, vitamina C, vitamina B12, los cuales se pueden obtener de una dieta variada y equilibrada, en la que se incluyan verduras, carne, mucha hidratación y ejercicio.

Algunas personas acostumbran a tomar suplementos alimenticios o multivitamínicos, pero si no hay una base de buena alimentación, no se podrán absorber y se desecharán directamente por el cuerpo. Además, se debe recordar que las vitaminas no actúan solas, se requieren otras para poder aprovecharse. La nutrióloga recomienda que si se decide tomar este tipo de vitamínicos, sea bajo supervisión, y en casos específicos, ya que no todas las personas los necesitan.

En el caso de los niños, señala que deben comer lo mismo que los adultos pero en menor proporción, incluyendo en cada comida cereal, leguminosa, grasa saludable, verdura y una fruta.

Recomendaciones generales

•Evitar el estrés es una de las principales recomendaciones, por lo que es necesario buscar alguna actividad de relajación.

•Hacer ejercicio, la actividad física siempre debe ir combinada con una buena alimentación.

•Llevar una dieta variada basada en plantas

•Hidratación correcta

•Retirar definitivamente los alimentos procesados.

•Evitar bebidas azucaradas.

•Consumir fermentos de buena calidad, yogurt natural.

•Incluir leguminosas, cereales y semillas.