Imágenes de Valentín Trujillo en Durango cuando se filmó la película “Un hombre violento”

Durango desde hace décadas ha sido reconocido como la tierra del cine, pues su geografía, paisajes y otros escenarios resultan atractivos para grandes producciones, sobre todo aquellas de tipo western, para lo que se cuenta con Chupaderos, Paseo del Viejo Oeste, además de otros tantos lugares.

Si bien la lista de películas, series y otras producciones hechas en Durango es interminable, resaltan The Wild Bunch, The Magnificent Seven, Guten Tag Ramón, Amorous Pancho Villa, "The Dead Don't Hurt", “Karem”, “Las bandidas” y muchas otras más.

También figura “Un hombre violento”, producción que trajo a Durango a Valentín Trujillo, Gilberto Trujillo, Maribel Guardia, Mario Almada, y más. Y es precisamente de Rafael Valentín Trujillo Gazcón, de quien se han compartido en las redes sociales duranguenses fotografías de su visita a Durango, precisamente para la filmación de esta película.

En la cual se retoma la historia de un hombre con la determinación de vengar la muerte de su padre, quien era adicto al juego; pero, en esa intención, Julián Carrera se embarca en una ola de violencia con consecuencias mortales.

En el grupo de Facebook llamado Durango Antiguo, el usuario Mario Ruvalcaba compartió imágenes de Valentín Trujillo frente a la Camionera, la cual precisamente ya tiene nueva fachada desde hace unos meses.