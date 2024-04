La vez que Alejandra Guzmán golpeó a una fan en la Velaría de la Fenadu

Entre los muchos hechos que se generan en Durango, se vuelven noticia e incluso se quedan en la historia, está el día en que la famosa rockera, Alejandra Guzmán, golpeó a una fan durante su presentación en la Feria Nacional Durango (Fenadu); ocurrió específicamente en La Velaría, donde la hija de Silvia Pinal era la encargada de cerrar con broche de oro las fiestas de la ciudad.

Su presentación ocurrió exactamente el 18 de julio del año 2010, fecha en que Durango celebraba su aniversario 447. Al día siguiente los titulares de los periódicos impresos aseguraron una asistencia récord con un millón 250 mil personas, pero también, un saldo blanco, pese a que no fue así del todo, pues una joven, fan de la rockera, tuvo una seria afectación.

Mientras daba su show, la enérgica Alejandra Guzmán lanzó una baqueta hacía el público, la cual acertó directamente a una joven / Foto: Hemeroteca El Sol de Durango

Resulta que mientras daba su show, la enérgica Alejandra Guzmán, en medio de tanta emoción, lanzó una baqueta hacía el público, la cual acertó directamente a una joven que en aquel momento tenía 25 años de edad.





Respecto al diagnóstico de la fan, identificada como Monserrat Ibarra, fueron varias las especulaciones, rumores y demás, sin embargo, una de las versiones más certeras y recientes indica que la joven incluso perdió la vista luego que la baqueta le dio directamente en el ojo.

Este problema escaló a nivel nacional, pues a los pocos días del accidente en la ciudad de Durango, las televisoras y medios impresos y digitales retomaron esta información.

"Lo que nos dijo el doctor y lo que yo siento, no va nada bien, va peor, digamos que no pasé la prueba de la vista, o sea que no veo nada, estoy en oscuro con el ojo. (…) Ya van a ser tres meses más de desesperación, de dolor, de impotencia de no poder atender a mi hijo como se debe. No se puede operar, nos dieron cita hasta dentro de tres meses para esperar si ya se desinflamó”, fue ésta una de las declaraciones que ofreció la joven afectada públicamente.