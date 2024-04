Mezquital: ¿Qué hay detrás del traje típico de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle?

Si bien el estado de Durango no tiene un traje típico oficial que represente a toda su gente, las comunidades indígenas sí tienen sus vestimentas propias. Según Victoria Maribel Aguilar, originaria de Mezquital, abogada de profesión, responsable de Tercer Nivel en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y asesor jurídico de la Organización independiente de Indígenas del Estado de Durango A.C, en el estado duranguense hay cinco etnias, y en éstas, al menos siete diferentes trajes típicos.

“Con el simple hecho de traer el traje sufrirás discriminación”.

“No pienses que por ser indígenas van a vestir igual, no, ni en los hombres. (…) Si tienes que diferenciar porque la vestimenta aun siendo de la misma etnia varía. Entre comunidad y comunidad hay variantes, no es la misma”.

Victoria Maribel Aguilar señaló que son las mujeres adultas quienes mayormente siguen haciendo uso de estas prendas de identidad / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

Personas de generaciones anteriores señalan que el traje original de las mujeres era de manta, y que los bordados eran con la misma manta, haciendo el color con cosas naturales.

“Pintaban el verde con el nopal, el rojito o vino con el betabel, y así había otras flores que pintaban amarillo, y era la misma manta. Ese era el traje original”.

Un traje completo de pies a cabeza, puede salir entre los 500 y mil 600 pesos, todo depende del tipo de tela, y las medidas.

*Saco, falda y delantal: $500 – 1000

*Aretes: $170 aproximadamente

*Collar: $150 aproximadamente

*Huaraches: Variable

*Morral típico: $400 en tamaño mediano

En el caso de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, la vestimenta tradicional en las mujeres lleva un saco decorado con listones y olanes, además del delantal en forma circular, con las mismas aplicaciones con listones, además de la falda larga. “Lo acompañas de un morralito, tus collares, aretes y tus huaraches”.

Por otro lado, en el caso de los hombres, en Santiago Teneraca tienen un sombrero colorido, decorado con flores y con un paño de seda, largo y con un broche. “Con nosotros es un paño amarrado, traje blanco, morral, y su sombrero de soyate (…) y si te vas a San Francisco el sombrero es más picudo, o los morrales ya son más grandes. En las mujeres el delantal es cuadrado y largo”.

Pese a estos cambios en sus prendas, estas comunidades siguen hablando las mismas lenguas. En el caso de los huicholes, tienen un traje de gala en color blanco, con bordados de animales importantes en su cosmovisión.

“Mi abuela decía que no se tenía porque usar seda, popelina, ni otras telas como las que se usan ahora. Ya ahora tú puedes hacer tu vestido con las telas que tú quieras, con que traiga el diseño”.

Estos trajes se utilizan hasta para las ceremonias, es decir, eventos espirituales, como fiestas patronales, para el baile del mitote.

“Con el simple hecho de traer el traje sufrirás discriminación” / Foto: Perla Rodríguez Contreras / El Sol de Durango

¿Quién confecciona estas prendas?

No existen tiendas como tal que ofrezcan amplia gama de estos trajes típicos, aunque sí hay algunas artesanas que los confeccionan y ofertan a los originarios de estas localidades. A veces son las mismas mujeres madres de familia quienes hacen estas prendas.

“Hay algunas artesanas que los hacen y los venden, venden sus morralitos, porque te digo, ya nadie los hace, las señoras mayores si acaso”.

¿Ha pasado de moda este traje típico?

Victoria Maribel Aguilar señaló que son las mujeres adultas quienes mayormente siguen haciendo uso de estas prendas de identidad.

“Las jóvenes te usan la falda típica, pero con una blusita de tirantes y un suéter, y te van quitando el saquito, y a otras ya las vas a ver con ropa de moda”.

Discriminación

La licenciada en Derecho reconoció que muchas veces se dejó de portar estas prendas por cuestiones de discriminación. “A veces nos dicen ‘vas a danzar o algo’, lo ven con folclor, que vamos capiroteadas, o nos han dicho que parecemos piñatitas, pero deben respetar el traje típico”.