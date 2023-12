El municipio de Mezquital, al sur del estado de Durango, además de contar con un alcalde como el resto de los municipios, cuenta también con 13 gobernadores tradicionales, cada uno de ellos en representación de una comunidad, explicó para El Sol de Durango, el originario de esta zona e integrante del Movimiento Antorchista, Jesús García.

Quien precisó que este tipo de autoridad no se encuentra ni regulada ni legislada, sino que responde a los usos y costumbres de este municipio que cabe señalar además es considerado como el más pobre de Durango.

“El gobernador tradicional que no está regulado, ni legislado, ni depende de nada, es conforme a usos y costumbres de cada una de las comunidades. (…) A él le toca administrar los usos y costumbres de la comunidad, las tradiciones, las fiestas, el orden, todo eso. Es como más civil, pero no está reglamentado, no está registrado en ningún lugar”.

El municipio de Mezquital, además de contar con un alcalde, cuentan con 13 gobernadores tradicionales./ Foto: Cortesía | Jesús García

Según refiere Jesús García, la mayoría de estos gobernadores se han elegido con el voto popular, es decir en elecciones, aunque aclaró que el gana no es el más simpático, el que es más querido por la gente, sino el que finalmente compra más votos.

“Eso lo hacen grupos del poder, no solamente del municipio ni de la comunidad, sino desde fuera. Se han metido mucho entes o grupos políticos desde la capital, y se ha distorsionado mucho lo que tiene que ver con el gobernador tradicional”.

Mezquital cuenta con 13 gobernadores tradicionales; ¿cuál es su tarea?./ Foto: Cortesía | Jesús García

También, los gobernadores tradicionales son quienes administran la justicia. Hay una cárcel en la cabecera de la comunidad; la gente va y hace sus quejas, por ejemplo por robo o violencia familiar, y es precisamente esta autoridad la que decide sobre la culpabilidad del acusado.

“Mezquital tiene ese mismo número de comunidades indígenas, tiene más pero no todas son indígenas. La más grande es Santa María de Ocotán, con casi 27 mil habitantes”.

Además, dijo, cada comunidad indígena tiene también su Comisariado de Bienes Comunales, que se encarga de administrar los bienes de la comunidad, por ejemplo el bosque, el orégano, las tierras, etc. Esto sí está regulado y conforme a la ley, depende de la ley agraria.

También hay jueces en cada localidad, que son alrededor de 50, contado las más grandes, mismos que dependen de la Presidencia municipal.