¡No es broma! Legislador de Oklahoma propone abrir temporada de caza de pie grande

Por décadas, la leyenda de Pie grande ha sido un tema bastante polémico en el mundo ya que se trata de una leyenda que surgió en Estados Unidos, sin embargo, no han faltado aquellos que aseguran que existe e incluso lo han visto.

Recientemente Justin Humphrey, legislador de Oklahoma, Estados Unidos, propuso una ley con la que se busca abrir la temporada de caza para encontrar a esta peculiar criatura gigante con aspecto de un primate.

via GIPHY

Y aunque pudiera parecer una broma esto es más serio de lo que imaginamos, ya que el representante republicano del distrito 19 de Oklahoma, presentó una legislación ante la Legislatura local para establecer una temporada de casa de Bigfoot.

Se trata del proyecto de Ley 1648 que ordenaría a la División de Conservación de la Vida Silvestre de Oklahoma promulgar reglas para que cada año se determinen las fechas de la temporada de caza contra Pie Grande.

Justin Humphrey explicó que aunque no tiene evidencia científica que pruebe la existencia de esta criatura el establecer una temporada de caza puede atraer a muchos turistas a la zona, lo cual directamente beneficiaría al estado.

Foto: Cortesía | Legislatura de Oklahoma

El republicano aseguró que no pretende que las personas maten a Pie Grande, si existiera, por ello involucrará a los departamentos estatales de vida silvestre y turismo para elaborar un proyecto de ley que especifique que solo se le podrá capturar con vida.

Destacó que se pretende asegurar aproximadamente 25 mil dólares de recompensa a la primera persona que atrape a la criatura. Si el proyecto se llegara a aprobar este entraría en vigor el 1 de noviembre de 2021.

Como era de esperarse la noticia sorprendió a los usuarios de redes sociales, a algunos les pareció bastante cómica la noticia pero hubo otros internautas que criticaron severamente la actitud del legislador, ya que señalaron que parecía un insulto tratar este tema cuando se vive una crisis importante en el país debido al Covid-19.