Novio sorprende a su pareja con serenata; el mariachi era su ex

A pesar de que los tiempos han cambiado algo que no pasa de moda entre los enamorados son las serenatas, pues muchas personas siguen sorprendiendo a sus parejas con este tipo de detalles.

Sin embargo muchas veces las serenatas no terminan como uno espera, tal y como le sucedió a un joven mariachi cuya historia se viralizó luego de que el conocido influencer de Pachuca, Ricky Serrano, compartiera en su sección “martes de confesiones” los secretos que estudiantes y exestudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) le envían de forma anónima.

Fue a través de redes sociales que la historia desató cientos de opiniones, pues el estudiante quien en sus tiempos libres trabajaba como mariachi relató que uno de los días más tristes de su vida fue cuando le tocó llevarle serenata a su propia exnovia, sin que él lo supiera.

Ante la situación afirmó que aunque en el momento quiso retirarse del lugar, no pudo hacerlo, pues el contrato que ya había firmado se lo impedía, por lo que no le quedó de otra que cantar y tocar ocho canciones de amor a su ex.

“Fue súper incómodo y la neta no sé si lo hizo a propósito, pero me dio bien en la madre”, describió el mariachi quien además mencionó que le dieron ganas de llorar en ese momento.

Sin embargo la historia dio un giro inesperado, pues entre los comentarios se hizo presente el actual novio de la mujer, quien confesó que había contratado al exnovio a propósito porque descubrió que se seguían hablando, por lo que le no le importó gastar más de 6 mil pesos en el mariachi y al terminar la serenata terminó su relación con ella.