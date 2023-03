Hombre de 102 años se divorcia y asegura que recuperó su salud

Muchas personas sueñas con llegar a "viejitos" con el amor de su vida, ya que el estar enamorado en la tercera edad representa muchos beneficios para quienes lo viven, según aseguran científicos.

Sin embargo hay quienes a esta edad ya no sienten amor ni la misma motivación que en un momento se llegó a dar con su pareja. Hoy en día es común ver parejas que se divorcian y aunque muchos aseguran que podría ser porque las personas huyen del compromiso, también es verdad que ya no es obligación tener que pasar toda su vida con alguien, sobre todo cuando la relación ya no tiene remedio.

Tal fue el caso de un hombre originario de Argentina, llamado Mauricio y quien a sus 102 años de edad, narró cómo fue que la salud le regresó tras divorciarse de su entonces esposa.













¿Por qué decidió divorciarse?

Mauricio contó que el estar con su entonces pareja le tenía mal en todo aspecto, dijo que su salud física se había visto afectada ya que tenía diversos síntomas como taquicardia e hipertensión, mismas que le daban molestias todos los días y era complicado estabilizarse.

"Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día", señaló.

Pero todo eso fue cambiando cuando finalmente se dejaron, esto cuando él tenía 99 años de edad. Entonces la vida para Mauricio regresó, de acuerdo con su testimonio, luego de un tiempo todos sus malestares se fueron y esa carga que sentía había desaparecido, porque su salud física mejoró en todos los aspectos y ahora disfruta del cariño de sus hijos y de todo aquel que lo rodea.

via GIPHY

Además el hombre aseguró que ya no vive con rencores y no siente odio por su expareja, pues eso lo debilitaba en todo aspecto, lo que si afirmó es que la mejor receta que ha podido seguir para conservarse en buen estado ha sido un poema que habla sobre la compasión.

Como era de esperarse este caso se viralizó en redes sociales, pues no hay duda que es un ejemplo para aquellas personas que no se atreven a cambiar y poner fin a lo que no les gusta de sus parejas. Este hombre ha priorizado su salud física por lo que ahora vive plenamente feliz.