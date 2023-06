Speedrunner completa al 100% 9 juegos de Mario en 44 horas

La habilidad para terminar un videojuego al cien por ciento en el menor tiempo posible es algo que requiere paciencia, entrenamiento, concentración y reflejos a lo que se le conoce como "Speedrun" y es una practica popular en el mundo gamer en la que los jugadores compiten contra otros e incluso contra ellos mismos para mejorar sus marcas personales y realizar increíbles récords mundiales.

No es algo sencillo de realizar ya que aún para los más experimentados un segundo puede ser la diferencia entre el primer y segundo lugar y el cometer un mínimo error puede ser motivo de tener que repetir toda la carrera, pero sorprendentemente hay quienes llevan esto a otro nivel, no solo corriendo un juego si no una maratón completo, tal es el caso del "speedrunner" canadiense KingJ0444 quien completo al cien por ciento nueve juegos consecutivos de la saga de Mario Bros en un total de 43 horas con 48 minutos y 14 segundos, superando dos marcas personales en dos categorías diferentes y un récord mundial en una categoría que hasta ahora no existía, por lo que se convirtió en el primero en lograr esta hazaña.

I CAN'T BELIEVE I DID IT! I FINISHED THE WORLDS FIRST (probably only) SLEEPLESS 3D Mario 2405! All 9 3D Mario games 100% back to back in under 44 hours/2 days in 1 sitting! The past 3-4 years of my life have built up to this moment and i'm so fucking proud of myself!!! (1/3) pic.twitter.com/oLYizi8jbc — KingJ (@Kingj0444) May 28, 2023

La carrera que KingJ realizó fue bautizada como 'Múltiple Mario Games (2014)', la cual tiene varias categorías y se dividen en el total de recompensas que se acumulan en cada juego hasta obtener el cien por ciento, la primera consiste en recolectar las 120 estrellas de Super Mario 64, los 120 soles de Super Mario Sunshine, las 120 estrellas de Super Mario Galaxy y las 242 estrellas de Super Mario Galaxy 2 dando un total de 602 objetos, en esta categoría el speedrunner canadiense superó su antigua marca personal en un tiempo de 21 horas 53 minutos y 26 segundos con lo cual ascendió a la posición numero 20 de entre los mejores del mundo.

La siguiente categoría en superar fue la 1862, al añadir a los juegos anteriores las 380 estrellas verdes de Super Mario 3D World y las 880 lunas de Super Mario Odyssey terminando en un tiempo de 34 horas 23 minutos y 41 segundos, el primer puesto le pertenece a un jugador estadounidense quien desde hace un año tiene una marca de 31 horas y 54 minutos, un récord difícil de superar.

Sin embargo KingJ fue aún más lejos y asegura que hace aproximadamente un año un usuario con el nombre de CreateSource inventó la idea de 2405 "y pensé que era una expansión inteligente y genial del 1862", de esta manera agregó las 150 estrellas de Mario 64 DS, las 293 medallas de Super Mario 3D Land y los 100 gatos brillantes de Bowser’s Fury en un tiempo total de 43 horas con 48 minutos y 14 segundos siendo el primero en conseguirlo y por lo tanto llevándolo a obtener el récord del mundo. KingJ afirmó que completar este reto fue "la culminación de más de cuatro años de trabajo y dedicación", siendo innecesario repetir la hazaña en un futuro.









¿Quién es KingJ?

Joey, mejor conocido como "Kingj0444", es un speedruner que cuenta con más de 6 años de trayectoria, streamer activo de la plataforma Twitch con 22 años de origen canadiense, cuenta con varias marcas importantes en la comunidad de speedrun, actualmente posee más de 10 récords mundiales en títulos como: Runner 3, Mario Combat, New Super Lucky's Tale, Super Mario 3D World + Bowser Fury entre otros y más de 70 juegos los cuales ha registrado donde se ha logrado puestos altos en el ranking en distintas categorías según la pagina oficial de speedrun.com.









Algunos retos similares

El hacer una maratón durante un speedrun no es algo escaso de observar hay carreras en eventos que tienen 3 o hasta 5 sin embargo influye la dificultad, el tiempo y el tipo de juego, uno de los más complicados es el reto de la llamada 'God Run 3' considerada hasta el momento la hazaña más difícil del mundo la cual consiste en terminar consecutivamente los títulos Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro sin recibir ningún tipo de daño de la cual se tienen registrados muy pocas personas que han logrado superarlo.









¿Qué se necesita para empezar a realizar speedruns?

En la comunidad de speedrunners se dice que cualquiera puede conseguirlo sin embargo marcan ciertos puntos a la hora de comenzar a realizar esta practica.

Primeramente recordar que aunque sea un ranking con los mejores del mundo el tiempo a vencer siempre es el de uno mismo.

Al momento de elegir un juego es recomendable elegir uno el cual no se torne aburrido por más que se juegue

El contador (Split) ayuda a configurar los tiempos por segmentos para conocer los puntos fuertes y débiles personales dentro de la carrera.

Grabar un video ayuda a la hora de registrar el tiempo en la pagina oficial de Speedrun.com sin embargo el proceso es tardado debido a que se tiene que revisar que no tenga ediciones por lo que lo más recomendable es que la carrera sea en vivo y de esta manera se agiliza el proceso de revisión.

Tomarse un tiempo para conocer realmente el juego y lo que consideran más importante muchos speedrunners es la practica constante y el no impacientarse al momento de cometer un error.

Si te interesa esta comunidad de jugadores y no sabes por donde comenzar, el próximo 23 de junio se realizará el 'Indie Gem Marathon!' el cual será transmitido a través de el canal de el canal de Twitch de speedrunsespanol una maratón benéfica dedicada a todo tipo de juegos indie, en colaboración con Agrafem (Asociación Granadina de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). Una buena oportunidad para conocer más sobre estos jugadores que logran increíbles hazañas.